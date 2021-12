Hagenerin Beruhigungsmittel bei Discobesuch ins Glas gekippt

Hagen. Kimberly Hein (19) aus Hagen werden Beruhigungsmittel ins Getränk gekippt, ein junger Mann zieht sie aufs Klo. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Kimberly Hein steht mit zwei Freunden an der Bar im Capitol Hagen. Sie bestellen sich ein paar Kurze, Kimberly bestellt sich noch ein Mischgetränk. Sie wollen den letzten Abend vor dem nächsten Club-Lockdown genießen. Alles, was in den Stunden danach passiert, ist nur noch in Flacker-Bildchen oder teilweise auch gar nicht mehr da. Einfach weg. Wie ausgelöscht.

Sie muss sich übergeben, liegt wie willenlos auf einer Couch und wurde von einem jungen Mann aufs Klo gezogen – „das weiß ich dann fast nur noch aus Erzählungen, oder weil ich mich an Bruchstücke erinnern kann“, sagt Kimberly Hein. Am nächsten Morgen steht dann fest: Der 19-Jährigen wurden Beruhigungsmittel ins Getränk gemischt. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.

Es kommt zum Kuss – „das hätte ich nie, nie gemacht“

Kimberly Hein weiß noch, dass sie im Raucherbereich einen netten jungen Mann kennenlernte. Auch, dass sie sich zusammen Getränke holten und zusammen tanzten. Und, dass sie ihr Glas mit einem Mischgetränk kurz, nur ein paar Minuten, an der Bar stehen ließ: „Das war total gedankenlos… Ich habe einfach nicht darüber nachgedacht.“

Es kommt zu einem Kuss zwischen ihr und dem jungen Mann auf der Tanzfläche. „Das würde ich nie, nie machen. Wirklich nie“, sagt Kimberly Hein. „Dann hat er mich mit sich zum Männerklo gezogen. Zum Glück kam dann die Security und ging dazwischen“, sagt Kimberly Hein. Ihre nächste Erinnerung ist, wie sie regungslos auf einer Couch liegt und ihre Freunde sie wegziehen.

Mutter fährt sie in die Notaufnahme

Nur aus Erzählungen weiß sie, dass sie sich mehrfach übergeben musste. „Um kurz vor 7 sind wir ins Taxi gestiegen. Ich habe dann zuhause alles meiner Mutter erzählt, und wir sind – zum Glück – sofort ins Krankenhaus gefahren.“ Im Krankenhaus wartet dann auch schon die Polizei, die Nadine Hein, Kimberlys Mutter, sofort angerufen hat. „Die Polizei hat mich in die Notaufnahme begleitet und meine Aussage aufgenommen“, sagt die 19-Jährige.

Die Polizei ermittelt in diesem Fall wegen gefährlicher Körperverletzung und einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz und sucht jetzt nach Zeugen. Bei den Untersuchungen wurden Beruhigungsmittel im Blut von Kimberly Hein nachgewiesen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zum möglichen Täter machen können. Die Täterbeschreibung: etwa 1,80 Meter groß, beiger Pullover, dunkle Haare, Locken, 20 bis 21 Jahre alt, dunkle Augen. Hinweise nimmt die Polizei unter 02331/9862066 entgegen.

Disco sichert volle Unterstützung zu

Auch das Capitol sichert volle Unterstützung zu: „Unsere Räumlichkeiten sind mit mehr als 50 Kameras ausgestattet“, sagt Capitol-Betreiber Mike Henning dazu, der die Vorfälle natürlich bedauert. „Leider können wir unseren Gästen auch nur vor den Kopf gucken“, so Henning. In einem Facebook-Post zu dem Vorfall schreibt er: „Es gibt immer ein paar Menschen mit bösen Absichten, aber diese gibt es auch bei 2.000 Menschen auf einem Schützenfest, einem Stadtfest, einer Karnevalsveranstaltung oder Konzert, Festivals usw. Unabhängig von Alter, Gehaltsklasse oder Nationalität.“

„Ich bin immer gerne ins Capitol gegangen, und mache das auch weiterhin“, sagt Nina Hein. „Der Club kann ja nichts dafür. Es ist natürlich trotzdem ein beängstigendes Gefühl, wenn man weiß, dass jemand einem was Böses wollte. Ich habe jetzt Glück gehabt, das weiß ich.“

