Hagenerin rettet sich vor ihrem Partner zur Polizei

Hagen-Wehringhausen Bei einem Fall häuslicher Gewalt in Hagen-Wehrighausen muss am Valentinstag die Polizei eingreifen.

In der Nacht zum Valentinstag ist gegen 1.15 Uhr eine leicht verletzte Frau in einer Wache der Polizei Hagen aufgetaucht. Die Wehringhauserin berichtete, dass sie etwa eine halbe Stunde zuvor während eines Streits von ihrem Verlobten körperlich angegriffen worden sei. Der 36-Jährige habe ihr an den Haaren gezogen, sie gegen die Schulter geschlagen sowie zweimal in den Bauch getreten. In der Vergangenheit sei es bereits wiederholt zu lautstarken Streitigkeiten gekommen, berichtete das Opfer. Ihr Partner sei ihr gegenüber seit längerem lautstark aggressiv.

Strafanzeige der Polizei

Der 36-Jährige erhält jetzt eine Wohnungsverweisung sowie ein zehntägiges Rückkehrverbot. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige gegen ihn. Die leicht verletzte Hagenerin wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen und gab an, keine sofortige medizinische Versorgung zu benötigen.

