Hagenerin überweist 1.000 Euro an vermeintlichen Sohn

Hagen. Mit einer perfiden Masche haben Betrüger in Hagen immer wieder Erfolg. Dieses Mal fiel eine 58-Jährige auf die betrügerische Nachricht rein.

Eine Hagenerin ist auf einen Betrug reingefallen und hat einen vierstelligen Geldbetrag an Betrüger überwiesen: Die Betrüger hatten sich per SMS als ihr Sohn ausgegeben. Die Hagenerin erhielt am Morgen eine Nachricht, in der ihr vermeintlicher Sohn ihr mitteilte, dass er eine neue Handynummer habe und um Kontaktaufnahme via Whatsapp bat.

Überweisung von über 1000 Euro

Dieser Bitte kam die Frau nach. Im weiteren Verlauf des Chats forderten die Betrüger zwei Überweisungen von insgesamt über 1.000 Euro auf ein Konto mit irischer IBAN. Die 58-Jährige veranlasste die Überweisungen.

Als ihr Sohn sie am Nachmittag besuchte, stellte sie fest, dass sie Betrügern zum Opfer gefallen war. Die Polizei Hagen warnt erneut ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche. „Lassen Sie sich nicht auf derartige Nachrichten per SMS oder WhatsApp ein und prüfen sie den Wahrheitsgehalt, indem Sie über die Ihnen bekannten Rufnummern Kontakt zu Ihren Familienmitgliedern aufnehmen. Geben Sie keine sensiblen Daten zu ihrer Person oder zu Bankkonten an Unbekannte weiter. Kontaktieren Sie die Polizei, sollten Sie den Verdacht eines Betruges haben“, so die Polizei.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen