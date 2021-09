Hagenerinnen erzählen vom Leben am anderen Ende der Welt

Louise Pichatzek (links) und Vanessa Klaus haben am Programm „Work and Travel" teilgenommen und haben zwei Auslandsjahre in Australien verbracht.

Hagen. Atemberaubende Natur, exotische Tiere: Die beiden Hagenerinnen Vanessa Klaus und Louise Pichatzek erzählen von ihren Australien-Erlebnissen.

„Ich schaue aus dem Fenster, und alles, was ich sehe, ist sattes Grün“. Was für Hagener wie eine Selbstverständlichkeit klingt, wird von Heimkehrern vom anderen Ende der Welt, die zuletzt regelmäßig Temperaturen jenseits der 40-Grad-Marke und die Trockenheit des Outbacks erlebt haben, als echte Besonderheit wahrgenommen. Denn Louise Pichatzek und Vanessa Klaus sind soeben von einer zweijährigen Work- and Travel-Tour aus Australien zurückgekehrt. Dort haben die beiden 20-Jährigen neben der atemberaubenden Schönheit der Natur, den exotischen Tieren und den vielfältigen Kulturen eben auch Metropolen wie Sydney erkundet. Ein Blick auf die große weite Welt, der bei der Rückkehr nach Hagen zunächst eher ernüchternde Gefühle auslöst – auch wenn alles Grün ist.

Arbeit in der Gastronomie

Fernweh war der eigentliche Grund, der im September 2019 die beiden Schulfreundinnen vom Christian-Rohlfs-Gymnasium ihrer Hagener Heimat den Rücken kehren ließ: „Ich wollte einfach raus aus Deutschland, mein Ding durchziehen und die Welt sehen. Das hört sich jetzt kitschig an, aber es stimmt wirklich“, lacht Vanessa während Louise ergänzt: „Dort lernt man erstmals, auf eigenen Beinen zu stehen. Wir fühlten uns wie kleine verlorene Kinder, die keine Ahnung von der Welt hatten“. Doch trotz der anfänglichen Ängste und Zweifel, wurden sofort die ersten Grundlagen geschaffen: Job- und Wohnungssuche. Die Bewerbungsphase, so erinnern sich die Hagenerinnen, war gar nicht so einfach, wie ursprünglich gehofft. Doch letztlich fanden beide eine Stelle in der Gastronomie, die ihnen ausreichend Spaß und natürlich auch Geld zum weiteren Reisen einbrachte.

Das Silvester-Spektakel in Sydney ist für die Zuschauer immer wieder ein Erlebnis. Foto: Nikki Short / dpa

Absoluter Höhepunkt in der Zeit Down Under war für die beiden Backpacker die große und spektakuläre Silvesterparty in der stadtbekannten Opera Bar in Sydney. „Da ich in der Opera Bar fünf Tage die Woche gearbeitet hatte, konnten wir dort mit unseren Freunden Silvester verbringen, es war einfach megaschön“, schwärmt Louise von diesem einmaligen Party-Erlebnis. „Ich fühlte mich dort einfach, wie ein Teil vom Ganzen“, unterstreicht Vanessa zudem die Freundschaft zu den anderen Work and Travellern aus der ganzen Welt.

Neben der Silvesterparty stand auch ein Roadtrip durch ganz Australien auf ihrer Liste. Dabei haben die beiden Freundinnen die unberührte Natur gesehen, Känguru-Babys gestreichelt und sind mit Delfinen geschwommen. „Damit hat sich mein absoluter Traum erfüllt“, denkt Vanessa strahlend an die Begegnungen mit den Meeressäugern zurück.

Rückkehr mit gemischten Gefühlen

Natürlich war aber nicht alles perfekt: „Es ist ein richtiges Up und Down“, blickt Louise keineswegs durch eine rosarote Brille zurück. „Manchmal gab es wirklich Momente, wo man aufgeben wollte. Das passierte vor allem, wenn man nicht mehr genügend Geld oder keinen Job hatte“, bestätigt Vanessa. Nach einem Jahr der ereignisreichen Tour trennten sich die Wege der beiden Freundinnen. Louise reiste nach Sydney zurück, um dort ihre Arbeit in der Opera Bar wieder aufzunehmen, während Vanessa sich weiteren Backpackern anschloss, um mit ihrem angesparten Geld den langen Roadtrip fortzuführen. Dabei haben die beiden wertvolle Erfahrungen gesammelt und sind in der Rückschau sogar froh, sich getrennt zu haben: „Wenn man komplett auf sich alleingestellt ist, handelt man plötzlich ganz anders, als man es im gewohnten Umfeld tun würde“, erzählt Vanessa.

Der heilige Berg Australiens, der Uluru, gilt als Wahrzeichen des Kontinents, aber auch die übrigen Landschaften sind als Reiseziel attraktiv. Foto: Christoph Sator / dpa

Und wie stand es mit Corona in Australien? In den ersten Monaten der Pandemie spielte Covid-19 auf dem Kontinent kaum eine Rolle. Erst als die beiden Hagenerinnen den gemeinsamen Roadtrip im März 2020 starteten, begann Australien, seine Grenzen für das Ausland abzuschotten. „Den ersten Lockdown haben wir so kaum mitbekommen“, berichtet Louise. Doch nach und nach wurden auch Corona-Fälle in ihrem Umfeld bekannt, so dass sich die einzelnen Staaten in Australien voneinander abschotteten. Als der große Corona-Ausbruch in Sydney erfolgte, beschlossenen die beiden Reisenden zurückzukehren.

Sowohl Vanessa als auch Louise mussten feststellen, dass ihre Ankunft in Deutschland mit gemischten Gefühlen gepaart war. Auf der einen Seite freuten sie sich auf das lang ersehnte Wiedersehen mit Familie und Freunden. Auf der anderen Seite standen die großen Zukunftsfragen an: studieren oder arbeiten? Bleibe ich in Hagen oder zieht es mich woanders hin? Vanessa ist bislang zu der Erkenntnis gekommen: „Erst durch Hagen habe ich gemerkt, wie behaglich wir es hatten. Man erlebt erst, wie groß die Welt ist, wenn man mal herauskommt“. Trotzdem sind die beiden auch sehr froh, in einer Stadt wie Hagen zu leben, da die Unterstützung und Bildungsmöglichkeiten unvergleichlich sind. „Man braucht keine Angst zu haben, man wird nicht allein gelassen“, fasst Vanessa zusammen, und meint damit sowohl ihr Heimatland als auch die großen Weiten Australiens.

