Hagenern schwindet der finanzielle Puffer im Geldbeutel

Beim tatsächlich verfügbaren Einkommen bewegen sich die Hagener mit knapp 21.000 Euro im Jahr eher am Tabellenende

Der monatliche Blick auf die Gehaltsabrechnung entpuppt sich in diesen Zeiten wahrlich nicht immer als vergnügungssteuerpflichtig. Wir alle spüren, dass die Dauerthemen Inflation sowie Energie- und Spritkostensteigerungen sich in allen Lebensbereichen durch stattliche Preisaufschläge bemerkbar machen. Deshalb gilt die simple Logik, dass steigende Löhne auch automatisch mehr Geld in der Tasche bedeuten, schon lange nicht mehr.

Redakteur Martin Weiske Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Statistiker haben deshalb den Begriff des „verfügbaren Einkommens“ erfunden, der jene Menge Geld umschreibt, die jeder tatsächlich für Essen, Kleidung, Miete, Auto, Versicherungen oder auch Kredite, Urlaub und Sparreserven ausgeben oder investieren kann. In Hagen waren dies zum Stichtag 31. Dezember 2020 pro Kopf exakt 20.886 Euro. Damit steht die Stadt im Reigen aller 401 deutschen Kommunen und Kreise auf Platz 359 und liegt somit deutlich unter dem NRW- (23.201 Euro) und Bundesdurchschnitt (23.752 Euro).

Absoluter Spitzenreiter in Deutschland ist traditionell der bayrische Kreis Starnberg (36.686 Euro), die rote Laterne geht – ebenfalls nicht überraschend – nach Gelsenkirchen (17.635 Euro).

Immerhin ist in Hagen das pro Kopf verfügbare Einkommen im Vergleich zum Vorjahr um 454 Euro gestiegen. Ob das aktuell noch immer so aussieht, darf jedoch bezweifelt werden, denn die Zahlenbasis der Statistiker ist inzwischen gut zwei Jahre alt. Was sich seitdem an den Preis- und Zinsfronten getan hat, spiegelt sich ja zurzeit in Form von Reallohnverlusten sowie stattlichen Forderungen in den laufenden Tarifrunden eindrucksvoll wider.

Sicher scheint nur: Wir alle sind ein Stück ärmer geworden – aber in Hagen ist eben der Anteil derer, die kaum noch Reserven zum Wegpuffern mitbringen, deutlich höher.

