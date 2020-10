Hagens älteste Schule ist dem Verfall preisgegeben

Hagen. 200 Jahre alt ist das Schulgebäude „In der Milchenbach“ in Hagen. Das Fachwerkhaus ist dem Verfall preisgegeben.

Hagen besitzt – noch – ein fast 200 Jahre altes Schulgebäude. Es ist die erste öffentliche Schule, die für die schulpflichtigen Kinder in Holthausen-Haßley und Delstern errichtet wurde. Sie wurde 1836 auf dem Staplack, und zwar „In der Milchenbach“ oder vielmehr „In der Milkenbiecke“, wie es damals hieß, im Osten des heutigen Hagener Stadtteils Delstern erbaut. Allerdings steht das Haus vor dem Verfall.

Bis 1836 besuchten die Kinder der genannten Bauerschaften zumindest nach der damaligen Behauptung der Bewohner entweder benachbarte Schulen oder eine von einem Privatlehrer betriebene und von der staatlichen Schulaufsicht nicht genehmigte so genannte Winkel- oder Heckschule. Tatsächlich dürften die meisten Eltern ihre schulpflichtigen Kinder trotz der schon seit 1763 in Preußen geltenden achtjährigen Schulpflicht aber zu Hause behalten haben.

Kinder sollten im Haushalt helfen

Dafür gab es gute Gründe: Zum einen sparte man sich das Schulgeld, und zum anderen konnten die Kinder im Haushalt oder in der Landwirtschaft mithelfen.

Doch bis zum ersten Schulgebäude war es ein langer Weg. Eineinhalb Jahrzehnte dauerte es, bis die Bewohner von Holthausen-Haßley und Delstern sich schließlich dem hartnäckigen Drängen der staatlichen Behörden beugten und den Schulbau finanzierten. Es waren aber nicht nur die Kosten für den Bau der Schule und deren bauliche Unterhaltung, sondern auch die Ausgaben für das Lehrergehalt, die von den Bewohnern aufgebracht werden mussten.

Familien hatten das Schulgeld nicht

Das fiel den meisten Familien schwer. Nach einer Erklärung der Vertreter der Bauerschaft Holthausen-Haßley war nämlich fast die Hälfte der Eltern schulpflichtiger Kinder in Holthausen und Haßley überhaupt nicht in der Lage, irgendwelche Schulbeiträge zu leisten. So ist es verständlich, dass man den Schulhausbau mit allen möglichen Vorwänden immer wieder hinauszuzögern suchte.

Aus Gründen der Kostenersparnis wählte m

Alte Schule Gerhard Solbach Foto: Gerhard Solbach

an bei dem Schulbau dann auch die preiswertere Lösung: Statt in massiver Bauweise wurde die (einklassige) Schule als Fachwerkbau errichtet. Sie enthielt im Erdgeschoss das Schulzimmer und im Obergeschoss die Dienstwohnung des Lehrers.

Schule existierte über drei Jahrzehnte

Etwas über drei Jahrzehnte hat die einklassige evangelische Elementarschule in Milchenbach existiert. Allerdings wurde vom Schulvorstand der evangelischen Schulgemeinde Haßley-Holthausen-Delstern, sicherlich auf Grund der knappen Finanzen und aus Ersparnisgründen die Instandhaltung des Schulgebäudes arg vernachlässigt, auch dringend notwendige Reparaturen wurden nur auf massiven behördlichen Druck durchgeführt.

Einem Schreiben des Amtmanns von Boele-Hagen vom 25. September 1846 über eine amtliche Besichtigung des Schulhauses in Milchenbach und aus dem Sitzungsprotokoll vom 13. September 1846 des Schulvorstands ist zu entnehmen, dass unter anderem die Seitenverkleidung des Schulhauses äußerst schadhaft und vor allem auch das Dach undicht waren, so dass es an mehreren Stellen hineinregnete.

Schulhaus für 1450 Taler verkauft

1870 beschloss der Schulvorstand jedoch die Auflösung der Schulgemeinde Haßley-Holthausen-Delstern. Grund dafür war die stark angestiegene Schülerzahl. 1867 z. B. besuchten über 200 Schulkinder die immer noch einklassige Schule. Im folgenden Jahr wurden dann die eigenständigen evangelischen Schulsozietäten Haßley-Holthausen und Delstern mit jeweils eigenen Elementarschulen bzw., wie sie danach hießen, Volksschulen geschaffen. Das ehemalige Schulhaus in Milchenbach wollte der Haßley-Holthauser Schulvorstand zunächst abreißen lassen. Es wurde dann aber doch zum Verkauf angeboten und erbrachte einen Erlös von 1450 Talern. Das Gebäude diente danach zu Wohnzwecken.

Seit Jahrzehnten steht es jedoch schon leer und ist dem fortschreitenden Verfall preisgegeben. Damit droht die Stadt Hagen bald ihr ältestes noch erhaltenes Schulgebäude für immer zu verlieren.