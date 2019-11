Hagens Altschulden: Berlin ist für Kämmerer keine Reise wert

Der Finanzrahmen der Stadt Hagen für die beiden kommenden Haushaltsjahre steht. Mit den Stimmen der CDU/Grüne/FDP/Hagen Aktiv-Allianz hat der Rat am Donnerstagabend den Doppelhaushalt 2020/21 einschließlich des Haushaltssanierungsplanes sowie einiger Änderungen abgesteckt. Den abschließenden Etat-Beschluss will das Gremium nach Einarbeitung der letzten Details durch die Kämmerei in der Dezember-Sitzung treffen.

Artenschutz- und Fußgängerbeauftragter

Unter anderem wurde nach intensiven Diskussionen im vorgeschalteten Haupt- und Finanzausschuss entschieden, noch 60.000 Euro für die Erstellung eines Sportstättenleitplanes bereitzustellen, 100.000 Euro Planungsmittel für die Erarbeitung eines Lenneradweg-Lückenschlusses auszugeben sowie einen Artenschutz- und einen Fußgängerbeauftragten zu etablieren. Außerdem sprach sich die Politik mehrheitlich dafür aus, eine schnelle Eingreiftruppe für die Beseitigung von kleineren und mittleren Schäden beispielsweise an Schulgebäuden einzurichten, am Familienzentrum Wehringhausen (Gutenbergstraße) ein Sprachförderkonzept „Deutsch“ für Kinder im Vorschulalter zu entwickeln sowie die Mittel für Familienhebammen und Familienbegleiterinnen aufzustocken. Zudem wird das Budget für Spielplätze in den kommenden vier Jahren um jeweils 100.000 Euro aufgestockt.

Wenig erbauliche Nachrichten brachte Finanzdezernent Christoph Gerbersmann von einem Altschuldengipfel in Berlin mit. Zwar habe es in der Hauptstadt von allen Seiten Zustimmung gegeben, sich an einer Lösung beteiligen zu wollen. Allein der Bund gab, neben den Ländern, für 50 Prozent der Außenstände eine Finanzierungszusage. „Allerdings blieb offen, wer den ersten Schritt macht“, beklagte Gerbersmann. „Einer wartet auf den anderen, die weiteren Schritte sind offen – das ist nicht so konkret wie erhofft.“