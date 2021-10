Hagens CDU-Chef Purps blickt auf die Wahlen und seine Partei

Hagen. Hagens CDU-Kreisvorsitzender Christoph Purps blickt im Interview auf die Bundestagswahl und die anstehende Neuaufstellung der Bundes-CDU.

Drei Wochen nach der wenig glorreichen Bundestagswahl, bei der die CDU in der Wählergunst einen historischen Tiefpunkt erreichte, und zwei Wochen vor dem Aufarbeitungsgipfel der CDU-Kreisvorsitzenden in Berlin hat sich der Hagener Parteichef Christoph Purps den Fragen der Stadtredaktion gestellt.

Schmerzt es noch sehr, dass es für die CDU in Hagen trotz des namhaften Kandidaten Christian Nienhaus nicht gelungen ist, das langjährige Direktmandat von René Röspel für die Union zu erobern?

Eindeutig ja – ebenso wie das Gesamtergebnis. Ich hatte eine absolut andere Erwartungshaltung. Wir hatten wirklich die große Hoffnung, dass es mit unserem Kandidaten klappen könnte, weil wir einfach das bessere personelle Angebot hatten. Auch unser Wahlkampf war top. Sicherlich müssen noch ein paar Details aufgearbeitet werden, und wir werden in der Analyse auch in die einzelnen Stimmbezirke gucken. Schließlich müssen wir für uns ja die Frage beantworten, welche Aktionen und Maßnahmen welche Effekte erzielen.

Inwieweit hat der negative Bundestrend in ihren Augen dieses Ergebnis beeinflusst?

Natürlich gibt es da einen Zusammenhang, aber ich habe am Ende noch keine abschließende Analyse dafür, warum sich der Bundestrend so entwickelt hat. In meinen Augen ist beispielsweise die Corona-Krise gut gemeistert worden. Ähnliches gilt für die Flut, die sicherlich kein reines Bundesthema war. Der politische Mitbewerber hat allerdings mit seinem konsequenten Schritt, sich komplett hinter den Kandidaten zu stellen, alles richtig gemacht. Meine persönliche Einschätzung ist jedoch, dass in der CDU bereits bei der Nachfolgeregelung für Angela Merkel als Parteivorsitzende der Fehler gemacht wurde, dass das Ergebnis nicht uneingeschränkt von allen Seiten anerkannt und akzeptiert wurde. Das anschließende permanente Gezerre hat uns sicherlich nicht genutzt, sondern uns geschwächt.

Fisch und Almhütte Filet oder Vegetarisches? Fisch. Tanken oder laden? Die Antriebssysteme müssen der Fracht und dem Einsatzzweck angepasst werden. Von daher gilt tanken, solange das Laden noch nicht marktgerecht funktioniert. Sandstrand oder Almhütte? Almhütte, weil ich den Aktivurlaub favorisiere. Der Sandstrand mit Cocktail ist nicht meine Welt.

Auf Ebene der Bundes-CDU wird allerorten eine schonungslose Aufarbeitung und Analyse des Bundestagswahlergebnisses eingefordert. Welche Punkte würden Sie im Rahmen der jetzt angedachten Konferenz der Kreisvorsitzenden gerne in diesen Prozess einspeisen wollen?

Wir haben zwar schon eine Kreisvorstandssitzung gemacht, werden uns aber auch noch zu einer vertiefenden Gesprächsrunde treffen, um die Ergebnisse aufzuarbeiten. Daher kann ich hier noch keine klare Aussage vorwegnehmen. Sicher erscheint mir allerdings, dass es darum gehen muss, bei der nächsten Nominierung die Mitglieder mehr einzubeziehen und in Zukunft mehr inhaltliche Konturen zu zeigen. Natürlich muss es eine schonungslose Analyse unter Beteiligung der Mitglieder sowie Kandidatinnen und Kandidaten geben – alles muss auf den Tisch. Dennoch wird man die CDU nicht neu erfinden müssen. So gibt es, wie auch Generalsekretär Paul Ziemiak bereits betont hat, inhaltliche Leitplanken mit dem Bekenntnis zum christlichen Menschenbild und den daraus abgeleiteten Grundwerten sowie dem Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft, die nicht zur Disposition stehen dürfen, weil sie den Markenkern der CDU ausmachen.

Mit Armin Laschet wird die Verantwortung für das historisch schlechte CDU-Ergebnis gerne bloß einer Person angekreidet. Welchen Anteil an dem Resultat sehen Sie in der Person des NRW-Ministerpräsidenten?

Jeder hat an diesem Ergebnis seinen Anteil. Der Ministerpräsident hat in NRW einen ausgezeichneten Job gemacht und hat das Land sowohl wirtschaftlich als auch sozialpolitisch nach vorne gebracht. Die wesentlichen Probleme sind angegangen worden, beispielsweise auch durch die Person von Innenminister Herbert Reul. Unser Bundesland ist immerhin so groß wie viele andere europäische Nachbarstaaten – so gesehen ist das also eine super Arbeit unter Ministerpräsident Armin Laschet. Die Kritik greift also viel zu kurz und ist somit ungerecht.

Am Abend der Bundestagswahl musste die Hagener CDU erleben, dass es für den Spitzenkandidaten Christian Nienhaus (2.v.li.) im Duell mit Timo Schisanowski (SPD) am Ende nicht ganz gerecht hat. Unser Bild zeigt (v.li.): Leopold Nienhaus, Christian Nienhaus, Brigitte Nienhaus und Alexandra Nienhaus mit Bezirksbürgermeister Ralf Quardt und dem Kreisvorsitzenden Christoph Purps. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Wie würden Sie die Rolle von CSU und Markus Söder in der Rückschau bewerten?

Söder hat einen deutlichen Anteil an diesem Bundestagswahlausgang. Er hat mit dem wenig eindrucksvollen bayerischen Ergebnis letztlich ja auch einen Denkzettel bekommen. Das zeigt wieder einmal, dass diese Konflikte keinen Sieger hervorbringen. Die Sticheleien während des Bundestagswahlkampfes, aber auch danach haben ja letztlich gezeigt, dass er ebenfalls nicht der richtige Kandidat gewesen wäre. Wie gesagt, das Ganze hat für mich schon angefangen mit den Auseinandersetzungen direkt nach der Wahl des Bundesvorsitzenden und hat sich fortgesetzt nach der Nominierung des Kanzlerkandidaten.

Die CDU-Spitze hat jetzt entschieden, den gesamten Parteivorstand zur Disposition zu stellen. Ist das für Sie der richtige Weg?

Ja, da bin ich absolut dafür. Aber es gibt auch viele inhaltliche Punkte die besprochen werden müssen.

Für einen Neuanfang werden unter anderem auch wieder altbekannte Namen genannt wie Norbert Röttgen, Jens Spahn oder Friedrich Merz. Wer ist Ihr Favorit? Und: Wäre dies das geeignete Aufbruchsignal?

Da ich letztlich nicht weiß, wer zur Verfügung steht, kann ich mich zu dieser Frage abschließend gar nicht äußern. Ich habe zumindest noch kein offizielles Bekenntnis eines Bewerbers wahrgenommen. Als Signal des Aufbruchs könnte man Jens Spahn sehen, aber dazu muss die gesamte Corona-Situation erst noch einmal genau aufgearbeitet werden. Sicherlich müsste man an dieser Stelle auch Carsten Linnemann, Vorsitzender der Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU, nennen. Der Mann aus Ostwestfalen ist ein heller Kopf. Das gilt auf jeden Fall auch für Friedrich Merz, aber er steht nicht unbedingt für Neuanfang und Aufbruch, dafür aber für die Markenkerne der CDU. Aber da müssen wir erst mal noch abwarten, wie sich das Bewerber- und Interessentenfeld entwickelt.

Kreisvorsitzender seit 2012 Familienvater Christoph Purps (zwei Kinder) ist 56 Jahre alt. Der gebürtige Hagener ist in Helfe groß geworden, dort zur Grundschule gegangen und hat anschließend am Theodor-Heuss-Gymnasium sein Abitur abgelegt. Es schloss sich eine Ausbildung zum Speditionskaufmann an, die letztlich in ein Studium zum Diplom-Betriebswirt mündete. Der Inhaber der Hagener Spedition Priller ist seit fast einem Vierteljahrhundert Mitglied der Hagener CDU und agiert seit 2012 an der Spitze der Partei als Kreisvorsitzender. Darüber hinaus vertritt der CDU-Politiker die Interessen der Hagener aktuell beim Regionalverband Ruhr (RVR) sowie als Mandatsträger in der Bezirksvertretung Mitte.

Nehmen Sie von der Hagener CDU-Basis den Wunsch wahr, direkt – in Form einer Urwahl – an einem Votum zum künftigen CDU-Vorsitz beteiligt zu werden und wie denken Sie persönlich über dieses Instrument?

Das werden wir hier in den Gremien vor Ort noch diskutieren müssen. Meine persönliche Meinung ist an dieser Stelle nicht wichtig, sondern da gibt es eine Mehrheitsentscheidung. Den grundsätzlichen Wunsch nehme ich allerdings schon wahr. Zuletzt hat ja erst die Junge Union in Hagen den Vorstoß erneuert, das Delegiertenprinzip durch Mitgliederentscheidungen ersetzen zu wollen. Dazu bedarf es allerdings zunächst einer Satzungsänderung.

Wann und mit welchem Prozedere werden Sie in Hagen ihre Kandidaten für die Landtagswahl im Mai kommenden Jahres aufstellen?

Das werden die zuständigen Gremien in den nächsten Wochen entscheiden. Wir haben das im Gegensatz zu anderen Kreisen bisher noch nicht gemacht, weil bei uns der Fokus komplett auf der Bundestagswahl lag. Ich gehe davon aus, dass die Nominierung der Kandidaten noch in diesem Jahr gelingt.

Welche Rolle spielt in ihren Überlegungen für 2022 der aktuelle Landtagsabgeordnete Helmut Diegel?

Keine. Helmut Diegel hat mich vor längerer Zeit wissen lassen, dass er – aus meiner Sicht leider – nicht mehr beabsichtigt zu kandidieren. Er hat zuletzt noch einmal eine gute Handschrift und seine ganze Erfahrung eingebracht.

Befürchten Sie schon heute, dass der akute Abwärtstrend der Bundes-CDU ihre Partei auch die Mehrheit in NRW Kosten könnte?

Definitiv nein. Denn wir werden die CDU in NRW komplett neu aufstellen und mit großer Einigkeit und Geschlossenheit hinter dem neuen Kandidaten Hendrik Wüst stehen. Ich bin überzeugt, dass die CDU in NRW unter Armin Laschet eine exzellente Arbeit gemacht hat. Der Wähler wird dies im Gegensatz zum Bund sicherlich honorieren.

