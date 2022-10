Hagens Ex-Polizeipräsident Richter geht in den Ruhestand

Der Essener Polizeipräsident Frank Richter, der zuletzt auch in Hagen wirkte, geht überraschend in den Ruhestand.

Hagen/Essen. Zweieinhalb Jahre wirkt er auf der Hoheleye, dann wechselte er nach Essen: Hagens Ex-Polizeipräsident Frank Richter geht in den Ruhestand.

Der ehemalige Hagener Polizeipräsident Frank Richter, der zuletzt die Behörde in Essen leitete, geht überraschend in den Ruhestand. Der heute 63-Jährige hatte bis 2015 in Hagen gewirkt und war nach lediglich zweieinhalb Jahren im Amt in seine Geburtsstadt an der Ruhr gewechselt. Richter, der bis dato NRW-Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP) war, trat seinerzeit die Nachfolge von Ursula Steinhauer an. Sein Posten übernahm wiederum Wolfgang Sprogies.

Auf Anraten der Ärzte

Nach sieben Jahren in Essen hat Richter jetzt überraschend seinen Abschied als Behördenleiter verkündet. Die Entscheidung fiel aus gesundheitlichen Gründen. Der entsprechende Antrag um Versetzung in den Ruhestand ist dem Innenministerium bereits zugegangen. Bis das Verfahren formal vollzogen ist, wird es noch dauern – sein Rückzug gilt allerdings mit sofortiger Wirkung. Gegenüber seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erklärte Richter, dass ihm die Entscheidung nicht leicht gefallen sei. Er habe den Rat seiner Ärzte „schweren Herzens“ befolgt. Er werde ab sofort keine dienstlichen Termine mehr wahrnehmen.

Während der Fokus des Behördenleiters in seiner Hagener Zeit vorzugsweise auf konsequenter Strafverfolgung und wirkungsvoller Vorbeugung lag, stand in seiner Essener Zeit vor allem der Kampf gegen die Clankriminalität im Mittelpunkt. Allerdings musste er auch Nackenschläge innerhalb der Behörde hinnehmen wie beispielsweise Chatgruppen, in denen Polizeibeamte rechtsextremistische und menschenverachtende Inhalte verbreiteten.

