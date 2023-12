Weihnachtskonzert des MGV Heiderose 1896 Boelerheide in der Johanniskirche.

Musik Hagens größter Chor: Weihnachtszauber in der Johanniskirche

Hagen-Mitte. Sie sind eine der traditionsreichsten Gesangformationen der Stadt. Nun hat die „Heiderose“ die Johanniskirche verzaubert. Die Bilder.

Mit zwei Weihnachtskonzerten verzaubert der Männergesangverein Heiderose an diesem ersten Adventswochenende die Johanniskirche. „Diese festlichen Konzerte sind stets ein Höhepunkt in unserem Jahreskalender und bieten die Möglichkeit, sich von der magischen Stimmung der Feiertage verzaubern zu lassen“, erklärt der Chor selbst und präsentiert ein abwechslungsreiches Programm, das traditionelle Weihnachtslieder, gemeinsam mit den Gästen, klassische Stücke und zeitgenössische Interpretationen umfasst. Der Chor wächst weiter an und hat zehn neue Mitglieder zu verzeichnen.

Die Johanniskirche in Hagen am Markt ist so umgebaut worden, dass Konzerte darin besonders gut stattfinden können. Foto: Michael Kleinrensing / Hagen

Die Heiderose ist der größte Männerchor Hagens. Foto: Michael Kleinrensing / WP

