Hagen. Die Hagener Grünen setzen auf eine neue Führung des Umweltressorts in Hagen. Die Ratsallianz ringt um eine gemeinsame Lösung für die Personalie.

Hagens Grüne setzen auf neuen Chef im Umweltressort

In der noch offenen Zukunftsfrage um die Vertragsverlängerung von Dezernent Thomas Huyeng (Vorstandsbereich für Recht, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerdienste, Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz) rammen die Hagener Grünen erste Pflöcke ein: Sie beanspruchen im Rahmen der „Allianz der Vernunft“ das primäre Vorschlagsrecht auf die Personalbesetzung der auslaufenden Stelle im Verwaltungsvorstand der Stadt Hagen. Ihre klar umrissene Forderung: Das Dezernat solle künftig neben Ökologie und Mobilität auch Verbraucherschutz und Gesundheit im Sinne umfassender Nachhaltigkeit beinhalten.

Infobox E-Mail an Ratsmitglieder Um für seine Wiederwahl zu werben, hat Thomas Huyeng, der sich während seiner Amtszeit auch schon in der Nachbarschaft für einen neuen Job beworben hatte, in den vergangenen Tagen eine E-Mail an die Mitglieder des Rates versendet. Darin stellt er sowohl seine fachlichen, aber auch menschlichen Vorzüge in den Vordergrund und plädiert für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit, um angesichts anstehender Amtsleiterwechsel die Kontinuität in seinem Ressort zu sichern.

Dazu erklärt Kreisverbandssprecher Rolf L. Willaredt: „Eine neue Dezernentin oder ein neuer Dezernent muss unabhängig von der Parteizugehörigkeit eine herausragende Expertise zur nachhaltigen Stadtentwicklung zur Wirkung bringen. Hagen muss einem ökologisch verbesserten Stadtklima, emissionsarmer Mobilität und gesunden Lebensbedingungen mehr Raum bieten“, macht der Parteichef somit unmissverständlich deutlich, dass die Grünen sich an der Stelle ein Weiter-so mit Huyeng nicht vorstellen können.

Für mehr Lebensqualität in Hagen

„In einem Ressort Ökologie, Mobilität, Verbraucherschutz und Gesundheit sollte der bisherige Zuschnitt des Umweltdezernats um notwendige Aspekte ergänzt werden“, fordert Willaredt. „Wir halten die Wirkung in diesem Amt für so wichtig, dass sich bei seiner Einführung der Stadtrat zugleich auch über die zur Verfügung stehenden finanziellen Ressourcen aus dem laufenden städtischen Haushalt Klarheit verschaffen muss. Wir tragen dazu bei, dass diese Stelle im Sinne einer Entwicklung zu mehr ökologischer Lebensqualität und Nachhaltigkeit in Hagen besetzt wird.“

Willaredt und seine Co-Sprecherin Christa-Stiller-Ludwig sind einhellig der Meinung, dass „die Ambition der Grünen im Rahmen der Allianzpartner unisono umgesetzt wird“. Entsprechende Signale hatte die Grünen-Ratsfraktion nach Informationen der Stadtredaktion bereits in der jüngsten Allianz-Runde in Richtung von CDU und FDP gesandt. Parallel laufen in der Kulisse bei den Grünen bereits die Vorbereitungen für eine mögliche Neuausschreibung des ab September vakanten Dezernentenpostens. Dabei wurden bereits potenzielle Kandidaten, die hohe Fachlichkeit in Umweltfragen und zugleich die dringend geforderte Voraussetzung des Volljuristen mitbringen, identifiziert.

CDU sucht weiter das Gespräch

In Reihen der CDU wird derweil weiterhin nach außen betont, dass Thomas Huyeng als Ordnungsdezernent durchaus Erfolge vorzuweisen und man daher noch keine Entscheidung getroffen habe. „Wir sind in Reihen der Allianz im Gespräch und die müssen fortgesetzt werden“, verweist CDU-Fraktionschef Stephan Ramrath auf „komplizierte Fragen, die noch nicht geklärt sind“. Entscheidungen, so der vorläufige Fahrplan der Union, sollen auf einer Klausurtagung Ende Februar getroffen werden.

Der liberale Allianz-Partner hält sich derweil mit einem klaren Bekenntnis zu Dezernent Huyeng, über dessen berufliche Zukunft der Rat im März entscheiden muss, zurück: „Wir werden zeitnah eine einheitliche Lösung innerhalb der Allianz finden“, versichert Claus Thielmann. Zuletzt hatte der FDP-Ratsfraktionschef betont, dass Huyeng in seiner Amtszeit zwar durchaus Erfolge im Bereich der öffentlichen Ordnung erzielt habe, seine Partei allerdings in anderen Bereichen noch Potenzial nach oben sehe. Hinter vorgehaltener Hand sehen die Liberalen vor allem Huyengs Wirken als Kultur- aber auch als Umweltdezernent als gescheitert an.