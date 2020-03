Hagen. Der Hagener Liberalen-Chef Lars Peter Hegenberg positioniert seine Partei nach den Vorgängen in Thüringen dennoch in der politischen Mitte.

Wenn am kommenden Freitag, 6. März, um 18 Uhr bei „Humpert“, Fleyer Straße, die Hagener FDP zu ihrem Kreisparteitag zusammenkommt, dürften die jüngsten Ereignisse in Thüringen noch nachwirken. Zu den Vorgängen rund um den Ex-Ministerpräsidenten Thomas Kemmerich und die Situation in Hagen hat sich der amtierende Kreisvorsitzende Lars Peter Hegenberg, der sich an dem Abend auch zur Wiederwahl stellt, den Fragen der Stadtredaktion gestellt.





Der ehemalige SPD-Vorsitzende Franz Müntefering hat einmal gesagt, dass es nach der Rolle des Papstes der zweitschönste Job der Welt sei, SPD-Vorsitzender zu werden. Warum trifft das auch für die Aufgabe des FDP-Kreisvorsitzenden in Hagen zu?

Lars Peter Hegenberg: Ich finde, das ist sogar der schönste Job der Welt. Ich habe es auch mit der Kirche nicht so. Das liegt einfach daran, dass Politik extrem spannend ist für mich. Ich bin nämlich der Meinung, dass wir nicht immer nur über Politik meckern dürfen, sondern uns selber einbringen müssen. Das war auch meine Motivation, warum ich überhaupt in die FDP eingetreten bin. Ich bin ja eigentlich ganz anders sozialisiert. Ich komme aus der Jungen Union, aus dem RCDS, bin dann aber auf der Uni ausgetreten, weil ich dort nur auf Karrieristen gestoßen bin. Ich wollte hingegen eher sachorientiert arbeiten. Dort bin ich allerdings nur auf Leute getroffen, die mit dem Schweinslederköfferchen an der Hand bereits sich auf dem Sprung in den Landtag oder in den Bundestag sahen. Das fand ich hingegen relativ unspannend. Und als dann meine Kinder klein waren, hatte ich einfach keine Zeit mehr für Politik.





Aber deswegen muss man doch nicht gleich Kreisvorsitzender werden, oder?



Das ist mir letztlich ein bisschen in den Schoß gefallen durch den Rückzug von Herrn Alda. Hätte der seinerzeit nicht so unsägliche Tweets losgelassen, die man so nicht stehen lassen konnte, dann wäre mir das vermutlich erst dieses Jahr angetragen worden.





Stichwort Ex-Kreisvorsitzender Uli Alda – da sind wir ja schon fast in Thüringen und beim Thema Umgang in der FDP mit den Rechten. Wie hat sich die Wahl des thüringischen Ministerpräsidenten Kemmerich denn hier in Hagen niedergeschlagen?

Die Wahrnehmung, die ich aus unserem Vorstand habe – und da sind wir uns alle einig: Das war unsäglich. Er hätte diese Wahl nach unserer Meinung niemals annehmen dürfen. Allerdings kaufe ich Herrn Kemmerich auch ab, dass er echt überrascht war und auch mit der Situation überfordert. Man darf solche Typen wie Höcke und seine Faschisten nicht unterschätzen, das ist gefährlich. Die nutzen jeden Hebel, um dem Parlamentarismus in Deutschland Schaden zuzufügen.





Sind Sie außerhalb der Partei denn auch vom Bürger auf die Vorgänge in Thüringen angesprochen worden?



Die meisten haben mich angesprochen nach dem Motto: Was habt ihr denn da in Thüringen gemacht? Ich habe den Leuten versucht zu erklären, dass ich Kreisvorsitzender in Hagen sei und dort gar nichts gemacht habe...





Das ist aber zu einfach...

Ja, das mag vielleicht sogar stimmen. Aber Thüringen habe ich für eine unsägliche Geschichte gehalten. Man lässt sich nicht mit Stimmen von Faschisten wählen. Und ich bezeichne in Thüringen den AfD-Haufen im Landtag als Faschisten.





Dennoch: Wie argumentieren Sie, wenn sie von Bürgern angesprochen werden?

Für mich ist das dort schlichtweg ein politischer Irrtum. Es war blauäugig von Herrn Kemmerich diese Wahl anzunehmen. Allerdings kann ich mich auch schwer in seine Situation hineinversetzen, ob ich nicht auch selbst überfordert gewesen wäre.





Akzeptieren die Bürger solch eine Entschuldigung? Immerhin handelt es sich um einen Landtagsabgeordneten, von dem man durchaus ein gewisses intellektuelles Format erwartet.



Es gab eigentlich geteilte Meinungen dazu: Die einen sagen, der Mann hätte den Mut haben sollen, Ministerpräsident zu bleiben, beispielsweise mit einer Experten-Regierung. Andere haben gesagt: Wie kann man so blöd sein, die Wahl anzunehmen. Ich bleibe dabei: Er hätte die Wahl nicht annehmen dürfen, denn es hätte ihm klar sein müssen, dass die Stimmen von der AfD gekommen sein müssen.





Sie sind ja auch ein Duzfreund von FDP-Chef Christian Lindner. Wie würden Sie denn seine Rolle in der Geschichte beurteilen?

Er hat eigentlich richtig gehandelt, indem er nach Erfurt gefahren ist, um mit Herrn Kemmerich zu reden. Er hat deutlich gemacht, dass man sich von der AfD ganz deutlich abgrenzt und es dort eine Brandmauer gibt.





Hat er das früh genug getan?

Ich wäre anstelle von Christian Lindner noch am Wahltag dorthin gefahren.





Sie haben selbst die Affäre Alda noch einmal ins Spiel gebracht, der ja mit seinen Äußerungen im Internet, die auch ein rechtes Geschmäckle hatten, für reichlich Irritationen gesorgt hat. Haben Sie nicht das Gefühl, dass den Liberalen inzwischen ein gewisses Image auf die Füße fällt, das sie gar nicht haben wollen?



Genau davor habe ich Angst. Wenn ich jetzt noch SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil höre, der die FDP abseits der Mitte positioniert, macht mir das schon Sorgen. Aber das ist natürlich völlig daneben. Ich sehe unsere Partei schon in der Mitte. Deshalb haben wir im Fall von Herrn Alda damals auch sofort die Reißleine gezogen. Das geht für eine liberale Partei nicht. Und ich habe auch das Gefühl, dass mein gesamter Vorstand sagen würde, wenn es zu einem Rechtsruck kommt, machen wir nicht mehr mit. Deshalb versuchen wir uns auch konsequent immer wieder von allen Rechten abzugrenzen. Wobei ich niemals so weit gehen würde, den Hagener AfD-Fraktionsvorsitzenden Michael Eiche als Faschisten zu bezeichnen. Genauso wenig würde ich sagen, dass der Linken-Ratsherr Ingo Henschel ein Kommunist ist. Aus vielen persönlichen Gesprächen mit den beiden weiß ich, dass man mit ihnen durchaus gut reden kann. Aber ich muss mit beiden nicht gemeinsame Sache machen.





Lassen Sie uns auch noch einen kurzen Blick auf die bevorstehende Kommunalwahl werfen. Zuletzt hat die FDP in Hagen lediglich noch 3,6 Prozent erreicht. Alles andere als ein glorreiches Ergebnis, das gerade noch zu zwei Sitzen im Stadtrat gereicht hat. Fraktionsstatus haben Sie erst durch einen Überläufer aus dem SPD-Lager erlangt. Was macht Sie denn optimistisch, dass es in diesem Jahr besser laufen könnte?

Wir werden rausgehen und vor allem Hagen-bezogen argumentieren. Wir haben bereits vier Themenfelder definiert, mit denen wir nach vorne gehen wollen: Das sind Bildung, Digitalisierung, Mobilität und Umwelt sowie Freizeit, Kultur und Sport. Hier haben wir in Arbeitsgruppen bereits ganz klare Positionen erarbeitet, die wir nach draußen tragen werden.





Teilen Sie die Sorge, dass die FDP inzwischen nur noch ein kleiner Vasall im Reigen der Ratsallianz sei?



Ich kann das Profil der FDP innerhalb der Allianz durchaus wiedererkennen. Wir haben festgestellt, dass wir doch zahlreiche Punkte, die wir uns vor der jüngsten Kommunalwahl vorgenommen hatten, am Ende auch durchsetzen konnten.





Das heißt, Sie plädieren also für eine Fortsetzung der Allianz?

Ganz klar. Die Zusammenarbeit war in der Regel durchaus konstruktiv und angenehm.





Ein schwieriges Feld für die FDP sind ja auch die Bezirksvertretungen. In Mitte verfügen Sie über einen Sitz, ebenso in Eilpe/Dahl, aber in Nord, Hohenlimburg und Haspe sind Sie gar nicht vertreten. Das kann doch nicht der Anspruch sein, oder?

Natürlich nicht. Wir wollen durchaus in jeder Bezirksvertretung mitreden. Wobei wir von der Struktur her im Hagener Norden echt schwach aufgestellt sind. Das muss man ehrlich einräumen.





Naja, in Haspe und Hohenlimburg sieht es ja auch kaum besser aus...



In Hohenlimburg sehe ich uns in diesem Jahr bei der Wahl stärker, weil wir da inzwischen gute Leute haben, die dort auch intensiv Wahlkampf machen werden. In Haspe ist die Situation sicherlich weiterhin etwas schwieriger. Da müssen wir hart kämpfen. Aber wir werden auch einen dezentralen Wahlkampf machen und in die Stadtbezirke gehen.





Ratsfraktion aus eigener Kraft zu werden, ist diesmal aber schon Ihr Anspruch?

Auf jeden Fall.





Haben Sie keine Sorge, in einer Allianz, in der die Grünen künftig absehbar eine stärkere Rolle spielen werden, und mit einer ähnlich starken CDU zerrieben zu werden?

Das macht es für uns sicherlich nicht leichter. Aber Politik hängt doch sehr stark von den handelnden Personen ab. Da haben wir zuletzt wirklich gute Erfahrungen gemacht. Wir wissen natürlich nicht, wie die Fraktion der Grünen nach der nächsten Wahl aussehen wird. Ich hoffe da auf Kontinuität.