An Halloween feiern viele junge Menschen traditionell nach amerikanischem Brauch.

Corona-Pandemie Hagens Polizei: Verschlossene Türen an Halloween akzeptieren

Hagen. In der Corona-Pandemie ist auch an Halloween alles anders in Hagen. Die Polizei weist daraufhin, dass verschlossene Türen akzeptiert werden.

Am morgigen Samstag, dem Vorabend zu Allerheiligen, hat sich seit einigen Jahren das Halloween-Fest in Hagen etabliert. Die Hagener Polizei bittet angesichts der Corona-Pandemie darum, dass verschlossene Türen auch ohne Streiche akzeptiert werden. Kinder ziehen an „Halloween“ nach US-amerikanischer Tradition als Schreckgestalten verkleidet von Haus zu Haus und fordern mit dem Spruch „Süßes oder Saures“ Süßigkeiten ein. Wird der Forderung nicht nachgekommen, spielt man dem Haus- oder Wohnungsinhaber einen, für gewöhnlich meist harmlosen Streich.

Die hagener Polizei ist an Halloween mit verstärkten Kräften im Einsatz

Die Polizei erklärt: „Viele Menschen möchten Kontakte aufgrund der aktuellen Situation meiden. Und das ist genau richtig so:Unnötige Kontakte zu vermeiden, ist weiterhin das Gebot der Stunde. Deshalb sollte dieses Jahr Halloween auch besser zuhause gefeiert werden.“ Trotzdem weist die Hagener Polizei darauf hin, dass eine Sachbeschädigung immer eine Anzeigenerstattung zur Folge hat. Wenn fremdes Eigentum oder sogar Bushaltestellen oder Straßenschilder beschädigt werden, müssen die Beamtinnen und Beamten Ermittlungen einleiten. Sollten Sie Zeuge oder Opfer einer solchen Straftat werden, zögern Sie bitte nicht, den Notruf 110 zu wählen. Die Hagener Polizei ist an Halloween mit verstärkten Kräften für Sie im Einsatz.