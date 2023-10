Halloween: Diese Grusel-Partys gibt es dieses Jahr in Hagen

In Hagen kann man wieder an mehreren Stellen Halloween feiern.

Hagen. Einblicke in ein Gruselhaus? Oder doch lieber die Nacht durchfeiern? Wir geben eine Übersicht zu coolen Halloween-Veranstaltungen in Hagen:

Am 31. Oktober ist Gruselzeit – also Halloween. Viele Hagenerinnen und Hagener werfen sich wieder in ihre schaurigsten Kostüme und sind auf der Suche nach Ausgehmöglichkeiten in der Stadt – denn inzwischen ist der irisch-amerikanische Kürbiskult auch in Deutschland zur Tradition geworden. Die Redaktion hat daher eine Übersicht zu einigen Halloween-Veranstaltungen in Hagen zusammengestellt:

Die Übersicht wird aktualisiert. Bei Ergänzungen können Sie sich gerne an: hagen@westfalenpost.de wenden. Die Veranstaltung wird dann in die Übersicht aufgenommen.

Coole Halloween-Partys in Hagen

Capitol Hagen: Viel Deko und Kostümspecials mit Prämierung soll es in der Diskothek Capitol geben. Die weiteren schaurigen Details folgen in den nächsten Tagen. Dann startet auch der Vorverkauf.

Neue Färberei: Eine weitere Veranstaltung gibt es nur ein paar Meter weiter – und zwar in der Neuen Färberei. Dort steigt zu Halloween eine Ü-30-Party, bei der kostümwillige Gäste ebenso wie Unkostümierte willkommen sind, „es gibt keine Kostümpflicht“, ist Chef Stephan Ley wichtig. Auch zu dieser Veranstaltung folgen weitere Details zur Veranstaltung und zum Vorverkauf in den nächsten Tagen.

Auch in der Neuen Färberei soll eine Halloween-Party steigen. Foto: Kleinrensing

Essence: Auf dem Elbersgelände gibt es noch eine dritte Halloween-Party – und zwar im Essence. „Tanzen, Feiern, Flirten, Erinnern, Gruseln – 20er-Jahre-Hits, 80s vs 90s“, heißt es dazu vom Veranstalter. Start der Party ist um 21 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf (12 Euro) und an der Abendkasse (15 Euro).

Café de Paris: Im Café de Paris soll es gruselig werden – dort steht am 31. Oktober eine Halloween Party auf dem Programm. „Neben der Happy Hour von 22 bis 23 Uhr erhalten Frauen-5er-Gruppen eine Flasche Prosecco gratis“, heißt es dazu. Gegen 1 Uhr werden zudem die besten drei Kostüme prämiert.

Das Café de Paris lädt zu einer schaurigen Party ein. Die besten drei Kostüme werden prämiert. Foto: Michael Kleinrensing / WP

Enigma: „Die große Hagener Halloween Nacht“ gibt es am 31. Oktober im „Enigma“ in der Rehstraße 15. Start der Party ist um 23 Uhr. Als Musikrichtung geben die Veranstalter Latin, Dancehall und Afrobeats an. Die Vorverkauf-Tickets (Early Bird) kosten 10 Euro, mit Schminken inklusive 20 Euro. Tickets gibt es hier.

Im Fäßchen: Auch die Wehringhauser Kneipe „Im Fäßchen“ lädt zu einer Gruselparty in die Lange Straße 51 ein. Einlass ist ab 17 Uhr – Ende offen. Alle Besucher, die in einem Kostüm kommen, bekommen ihren Cocktail für 5 Euro. Der Eintritt ist frei.

Metronom: Auch im Nachtclub Metronom in der Hochstraße 76 sind zu Halloween alle Gruselparty-Fans ab 22 Uhr willkommen. Alle Gäste im Kostüm erhalten freien Eintritt.

Pelmke: Die Pelmke lädt ein zur „Scary-Oke“, also einer Karaoke-Party mit Gruselfaktor: „Ob verkleidet oder nicht, ob schiefe Töne oder exzentrischer Tanzstil, wir freuen uns auf euch“, so die Veranstalter. Los geht es ab 20 Uhr. Der Eintritt ist frei. Die Veranstaltung endet um 23.45 Uhr.

Weitere Veranstaltungen:

Lasermaxx Hagen: Cocktails und Spuk – und Grusel-Lasertag bietet das Lasermaxx in Hohenlimburg am 30. und 31. Oktober an. „Es gibt jeweils 2 Flatrates ,all you can play’. Die erste gilt von 16 bis 20 Uhr und die zweite von 20 bis 24 Uhr. Es ist von Gruseln über Lasertag hin zu Cocktails alles vorhanden“, heißt es vom Lasermaxx (25 Euro je Flatrate, mit Verkleidung 20 Euro).

Theater an der Volme: Das Theater lädt ein zu einer Gruselshow mit Karolin Kersting und Dario Weberg. Zu Halloween treffen sich dort „gruselige Gestalten, präsentieren Lieder, süßes Gift und Gänsehaut.“ Start ist um 19.30 Uhr. Tickets gibt es für 22 Euro bzw. 15 Euro ermäßigt.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen