Halloween in Breckerfeld: Kinder sammeln für die Tafel

Zauberer, Hexen und Monster machen sich in Breckerfeld an Halloween auf den Weg, um Lebensmittel für die Tafel in Ennepetal zu sammeln. Niklas Meier, Elternvertreter, Stefanie Winterberg, stellvertretende Leiterin, und Erzieherin Bea Stäbler sind dabei.

Breckerfeld. Es wird ein etwas anderes Halloween in Breckerfeld: Die Kinder, die das AWO-Familienzentrum besuchen, sammeln Lebensmittel für die Tafel.

Die Bilder zeigen ein Gespenst, einen Zauberer, einen Prinzessin, einen Kürbis, eine Fledermaus. Darunter steht eine Botschaft, hinter der viel Gutes und viel Herzenswärme stecken: Halloween trifft Sankt Martin. Weil das AWO-Familienzentrum in Breckerfeld das Beste aus zwei Festen miteinander vereint und gleichzeitig den Kindern, die die Kita besuchen, und deren Familien ein außergewöhnliches Erlebnis bescheren möchte.

Es wird eben nicht wie immer an diesem Halloween-Abend. Die Kinder werden von Tür zu Tür ziehen. Und nicht, dass sie sich nicht über Süßigkeiten freuen würden: Aber sie klingeln an den Türen im Wohngebiet Wengeberg, weil sie um Spenden für jene bitten wollen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Die Kinder und ihre Familien sammeln für die Tafel in Ennepetal, die händeringend Lebensmittel braucht, um Menschen zu versorgen, die mit dem, was sie haben, ihren täglichen Bedarf nicht decken können.

Tafel braucht Lebensmittel und Hygieneartikel

Bea Stäbler, Erzieherin der Kindertagesstätte hatte die Idee, das um die Häuser ziehen (Halloween) und das Teilen (St. Martin) miteinander zu verknüpfen: „Wir haben das zuerst im Team besprochen, dann die Eltern mit ins Boot geholt“, sagt Bea Stäbler, „die waren sofort Feuer und Flamme. Schließlich haben wir Kontakt zur Tafel aufgenommen und gefragt, was sie gebrauchen können. Die Mitarbeiter dort haben sich sehr gefreut.“

Also haben die Kinder Bilder für einen Flyer gemalt, den die Familien wiederum am Hansering und in den Straßen drumherum verteilt haben. Darin wird genau erklärt, was die Tafel so dringend benötigt: haltbare aber auch frische Lebensmittel sowie Hygieneartikel.

Straßen zwischen Familien aufgeteilt

„Wir haben die Straßen genau aufgeteilt“, sagt Bea Stäbler, „immer zwei Familien machen sich mit ihren Kindern und Bollerwagen gemeinsam auf den Weg.“ Und zwar am kommenden Dienstag, 31. Oktober, zwischen 17.30 und 18.30 Uhr. Das Motto: kurze Beine, kurze Wege. Will sagen: Die Kleinsten – die Einrichtung wird von Kindern zwischen zwei und sechs Jahren besucht – sammeln im direkten Umfeld der Einrichtung. Die Schulkindern nehmen längere Wege in kauf.

Ein Anfang ist gemacht, eine Erweiterung nicht ausgeschlossen. „Wir treffen uns regelmäßig mit den Leitungen der anderen Breckerfelder Kindertagesstätten“, sagt Stefanie Winterberg, stellvertretende Leiterin des AWO-Familienzentrum. „Da habe ich unser Projekt zuletzt vorgestellt. Ich fände es toll, wenn sich im nächsten Jahr noch weitere Einrichtungen oder die Schule beteiligen würden.“

Kita nimmt Spenden auch direkt an

Wer schon jetzt weiß, dass er am Halloween-Abend nicht daheim ist, das Projekt der Kindergarten-Kinder aber unterstützen möcht, kann Spenden am 2. November auch direkt am AWO-Familienzentrum, Jakobusweg 1, abgeben.

