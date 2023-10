Halloween in Hagen: Busfahrer durch Böller schwer verletzt

An Halloween wird in der Innenstadt von Hagen ein Busfahrer der Hagener Straßenbahn so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden muss.

Hagen. Ein Busfahrer wird an Halloween in Hagen schwer verletzt. Er wurde von einem Böller getroffen. Die Polizei ist mit massiven Kräften im Einsatz.

Trauriger Start in die Halloween-Nacht in der Innenstadt von Hagen: Am Sparkassenkarree wird ein Busfahrer so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei Hagen ist mit einem Großaufgebot im Einsatz. Darunter sind auch Hundeführer.

Der Mann war nach Auskunft des Verkehrsdienstes der Hagener Straßenbahn von einem Böller am Oberkörper getroffen worden. Den hatte ein bislang unbekannter Täter an der Haltestelle in der Badstraße durch die geöffnete Bustür geworfen. Der Fahrer, der mit der Linie 543 in Richtung Haspe unterwegs war, wurde von dem explodierenden Knaller getroffen und schwer verletzt.

Polizei Hagen will hart durchgreifen

Die Polizei selbst hatte noch am Halloween-Tag eine Null-Toleranz-Strategie angekündigt und erklärt, dass man gegen Randalierer hart durchgreifen wolle. Sie ist derzeit mit massiven Kräften in der Hagener Innenstadt im Einsatz. Dabei zünden immer wieder Kinder und Jugendliche Knallkörper.

Die Polizei hatte angekündigt, eng mit dem Ordnungsamt der Stadt Hagen zusammenarbeiten zu wollen und wollte unter anderem auf deutlich sichtbare Präsenz setzen. Dabei legen die Ordnungshüter besonderes Augenmerk auf den Innenstadtbereich, Altenhagen und Wehringhausen.

Polizei will auch kleinere Verstöße ahnden

Die Polizei hatte angekündigt, auch kleine Verstöße rigoros zu ahnden. Dies gelte besonders bei Belästigungen im Zusammenhang mit dem Linienbusverkehr. Die Polizei weist darauf hin, dass die Grenze zwischen einem Halloween-Streich und einer Straftat rasch überschritten sein könne.

Bereits an Halloween 2022 war es zu Ausschreitungen und Vorfällen in der Hagener Innenstadt gekommen, die lange Zeit für Diskussionen in Hagen sorgten. Kartonagen hatten auf der Straße gebrannt. Einkaufswagen waren vor fahrende Busse geschoben worden. Zwei Frauen und ein Mann waren in der Potthofstraße überfallen worden.

