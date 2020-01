Hagen. Das wird ein sportlicher und närrischer Höhepunkt in Hagen: Prinz Dennis I. und Oberloßrock Andreas I. treten in einem Handball-Benefizspiel an.

Handball für Madamfo Ghana: Hagener Prinz gegen Oberloßrock

Ob im Norden Ghanas, da, wo die Wüste sich immer weiter ausbreitet und die Menschen unter unglaublicher Hitze und Dürre leiden müssen, je einer etwas von einem Karnevalsprinzen oder einem Oberloßrock gehört hat? Wohl kaum. Und doch wollen sich die beiden jungen Männer aus dem Norden Hagens gemeinsam engagieren – für Madamfo Ghana, den Entwicklungshilfe-Verein der Hagenerin Bettina­ Landgrafe und für ein Projekt, das zum Ziel hat, mit Bäumen die Sahara zu stoppen.

Und so soll es am Freitag, 24. Januar, 20.30 Uhr (Einlass ab 20 Uhr) zu einem Duell der Giganten kommen. Zumindest im karnevalistischen Sinne. Denn da treffen die bedeutendsten Symbolfiguren im Hagener Karneval aufeinander. Karnevalsprinz Dennis I., Oberloßrock Andreas­ I. und als sei das noch nicht genug, so jagen auch Stukenförster Andreas I. und Vorhaller Bauer Joachim I. dem Ball hinterher.

Prinz und Prinzessin hoffen auf möglichst viele Spender

„Dabei“, so erklärt Dennis Rehbein, der quasi von Geburt an Mitglied der Karnevalsgesellschaft Grün-Weiß Vorhalle ist und für das Benefizspiel den Kinderprinzen Septimus I. als Sieben-Meter-Schützen verpflichtet hat, „kommt es natürlich nicht darauf an, wer gewinnt. Wir wollen, dass möglichst viele Zuschauer kommen und möglichst viel spenden.“ Der Eintritt zum Benefizspiel ist frei. Jeder gibt, was er für richtig hält.

Dazu kommen die Pins, die Prinz und Prinzessin Doreen I., die auch privat ein Paar sind, unters Narrenvolk bringen wollen. 1000 Stück wollen der gelernte Bankkaufmann, der heute für einen Finanzdienstleister in Frankfurt arbeitet, und Lack-Laborantin Doreen Menzel verkaufen. Ein Euro des Verkaufserlöses geht an Madamfo Ghana. „Wenn uns das gelingt“, so Dennis Rehbein, „können davon schon einmal 1000 Bäume gepflanzt werden. Dazu kommt dann noch das Geld des Benefizspiels.“

100 Auftritte stehen dem jungen Paar bevor

Seit dem Prinzenabend sind Andreas­ I. und Doreen I. auch ganz offiziell inthronisiert. Über 100 Auftritte stehen dem jungen Paar in den nächsten Wochen bevor. „Je näher der Rosenmontag kommt, desto stressiger wird es für uns“, sagt Dennis­ Rehbein. „Aber das haben wir uns ja so ausgesucht.“

Er, der ehemalige Vorhaller Bauer (2014 bis 2016), und sie, die nicht wirklich lange von ihrem Prinzen überredet werden musste. „Ich bin ja auch noch Vorsitzender der KG Grün-Weiß“, sagt Andreas Rehbein, „da waren wir natürlich ohnehin viel im Karneval unterwegs. Als wir dann ein gutes Team zusammen hatten, haben wir entschieden: Wir wollen in dieser Session die Narren anführen.“

Symbolfiguren wollen selbst nach Ghana reisen

Neues Prinzenpaar: Dennis I. und Doreen I (rechts). Foto: Michael Kleinrensing

Auf Madamfo Ghana sind Prinz und Prinzessin – 30 und 28 Jahre jung – durch einen Hinweis eines Freundes aufmerksam geworden. „Wir wollten uns im Bereich Trinkwasser/Entwicklungshilfe engagieren“, sagt Dennis Rehbein, „finden es aber gleichzeitig gut, einen Hagen-Bezug zu haben. Wir haben uns mit Bettina Landgrafe getroffen, uns lange unterhalten. Das passt.“

Und nach der Session hat das junge Paar ein Ziel: „Wir haben uns vorgenommen, zusammen nach Ghana zu reisen“, sagt Dennis Rehbein, „wir wollen uns selbst vor Ort anschauen, was mit dem Geld passiert, das die Hagener in der Session gespendet haben.“ Für das Prinzenpaar. Und für die Menschen in Ghana.