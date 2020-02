Handeln statt reden

Die Ungeduld in der Hagener Unternehmerschaft ist – und das durchaus nachvollziehbar – inzwischen groß. Denn Strategien zum Arbeitsmarkt, zur Gewerbeflächenentwicklung und Förderung von Existenzgründern sind in diversen Zirkeln, Arbeitskreisen und selbsternannten Wichtigrunden zuhauf diskutiert worden. Was fehlt, sind greifbare Effekte.

Ein Manko, das der neue Chef der Hagen-Agentur längst identifiziert hat. Jetzt hat er dennoch den Druck, zügig liefern zu müssen.