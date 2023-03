Handwerk in Hagen: Noch viele freie Ausbildungsstellen

Hagen. Die Handwerkskammer Dortmund meldet 400 unbesetzte Stellen. Auch in Hagen suchen viele Betriebe noch Azubis. Ein Blick auf die Lage:

Die Handwerkskammer Dortmund verzeichnet erneut einen leichten Rückgang bei neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen im Jahr 2022. Hinzu kommt: Es gibt mehr als 400 unbesetzte Ausbildungsplätze – auch die Firmen in Hagen sind laut Handwerkskammer davon betroffen.

Insgesamt haben 2.957 Männer und 588 junge Frauen eine Berufsausbildung im Handwerk aufgenommen. Dennoch lässt sich ein Rückgang von -4,0 Prozent (-149 Arbeitsverhältnisse) im Bereich der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen inklusive öffentlich-geförderter Ausbildungsverhältnisse verzeichnen. Die außerbetrieblichen Ausbildungsverhältnisse hingegen sind mit einem Zuwachs von 0,6 Prozent (+1 Ausbildungsverhältnis) gegenüber dem Vorjahr relativ konstant geblieben.

Corona, Krieg und demografischer Wandel als Gründe

Für Björn Woywod, Leiter der Ausbildungsberatung der Handwerkskammer Dortmund sind die Gründe eindeutig: Neben dem Ukrainekrieg und den damals geltenden Corona-Regelungen – die enorm ausschlaggebend für die wirtschaftliche Ausgangslage waren und zum Teil immer noch sind – gibt es den demografischen Wandel und den „Trend der Jugendlichen zu höheren Schulabschlüssen sowie eine zunehmende Orientierung Richtung akademischer Bildung“.

Blickt man auf die regionale Entwicklung, verzeichnen die ländlichen Regionen einen besonders starken Rückgang bei neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen – die Kreise Soest und Unna kamen zusammen auf -14,5 Prozent (-231 Arbeitsverhältnisse). Zum Vergleich: In Hagen konnten 2021 noch 275 Neuabschlüsse verzeichnet werden, 2022 waren es nur noch 257 (-6,5 Prozent). Firmen im Ennepe-Ruhr-Kreis verzeichnen einen noch stärkeren Rückgang von -8,9 Prozent (-40 Arbeitsverhältnisse).

Zahl der Frauen bleibt konstant

Konstant geblieben ist dagegen die Anzahl der Frauen, die sich in einer Ausbildung befanden. 1.457 Frauen (14,7 Prozent) waren am Ende 2022 in einem Ausbildungsverhältnis. Dieser Anteil ist gegenüber dem Vorjahr konstant geblieben (0,1 Prozent). Ebenfalls konstant – der Anteil der Ausbildungen von ausländischen Staatsangehörigen (0,1 Prozent).

Außerdem blickt die Handwerkskammer Dortmund noch auf die Berufe mit den meisten Rückgängen – Anlagenmechaniker für SHK (458 freie Stellen) – und auf jene mit dem größten Zuwachs – Kraftfahrzeugmechatroniker (572 abgeschlossene Verträge). Aus diesen Zahlen lasse sich schließen, dass der Bedarf an Beratung und Betreuung hoch ist: Die Betriebe suchen geeigneten Nachwuchs, um langfristige und stabile Arbeitsverhältnisse zu generieren.

„Durch die Lockerungen der Corona-Regelungen konnte die Berufsorientierung und die Ausbildungsvermittlung wieder in Präsenz gehalten werden. So war man näher an den Jugendlichen und Betrieben. Regional wurde zum Beispiel mit den sozialen Medien geworben“, merkt der Leiter der Ausbildungsberatung positiv an.

