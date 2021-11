Harnverlust: Experten aus Klinik in Hagen geben Rat

Hagen. Unfreiwilliger Harnverlust ist besonders im höheren Lebensalter sehr weit verbreitet. Zwei Fachärzte aus Hagen geben Rat am Expertentelefon.

Sie gilt oft als Tabuthema, dabei leiden laut Schätzungen der Deutschen Gesellschaft für Geriatrie etwa fünf Millionen Menschen an ihr: Harninkontinenz.

Der unfreiwillige Harnverlust ist besonders im höheren Lebensalter sehr weit verbreitet. Für Betroffene ist der unkontrollierte Abgang von Urin oft ein belastendes Leiden, das die Lebensqualität deutlich einschränkt.

Welche Gründe eine schwache Blase hat und wie sich eine Harninkontinenz behandeln lässt, erfahren Interessierte in der Novemberausgabe des „AKH-Expertentelefons“. Am Donnerstag, 4. November, beantworten die Experten der Klinik für Urologie, urologische Onkologie und Kinderurologie am Allgemeinen Krankenhaus in Hagen alle Fragen zum Thema „Was tun bei Harninkontinenz?“. Der Leitende Oberarzt Jörgen Ullrich und sein Kollege Steffen Vieler sind von 16.30 bis 18 Uhr unter der Rufnummer 02331-201-1555 zu erreichen.

Gestörtes System

Die gesunde menschliche Harnblase sammelt Urin und speichert diesen, um ihn schließlich zu einem gewünschten Zeitpunkt abzugeben. Im Falle einer Harninkontinenz ist das System, das die Entleerung der Blase steuert, gestört, sodass Betroffene unfreiwillig Harn lassen.

Die Gründe hierfür sind vielfältig: „Neben der allgemeinen Schließmuskelschwäche sind häufig Überaktivitäten des Blasenmuskels in Folge von zunehmenden Blasenveränderungen im Alter ursächlich“, weiß Jörgen Ullrich: „Es existieren zahlreiche Arten von Harninkontinenzen, die sich unterschiedlich äußern und verschiedene Ursachen haben.“

Mehrere Behandlungsmöglichkeiten

Für eine zielgerichtete und individuelle Therapie der schwachen Blase ist zunächst eine sorgfältige Erhebung der Beschwerden und eine eingehende körperliche Untersuchung nötig. Im Allgemeinen Krankenhaus setzen die Experten auf moderne Endoskopie- und Ultraschalltechnik sowie auf eine funktionsgesteuerte Diagnostik wie der Urodynamik. Mit ihrer Hilfe lassen sich beispielsweise der Blasendruck, der Harnstrahl und der Harnröhrendruck messen – Werte, die Hinweise auf die Gründe des ungewollten Urinabgangs liefern.

Ist die Ursache der Harninkontinenz gefunden, stehen im AKH neben operativen minimalinvasiven Techniken auch medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung. „Wir können alle Formen der Harninkontinenz untersuchen und behandeln. Mitunter lindern sogar Botoxinjektionen der Blase das Leid der Betroffenen“, so Ullrich.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen