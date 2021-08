Brauchtum in Hagen Hasper Brauchtum- und Kirmesspektakel in der Light-Version

Haspe. Zumindest in einer Light-Version laden Schausteller und Brauchtumsverein am kommenden Wochenende zur Hasper Kirmes ein. Hier die Details:

Keine Zäune, kein Hygienekonzept, keine Auflagen, keine Kasse, keine Eingangskontrollen, bis zu 2500 Besucher gestattet – nach dem ewig ermüdenden und zermürbenden Corona-Gezerre vermag Dirk Wagner, Vorsitzender des 90 Mitglieder starken Hagener Schaustellervereins, durchaus mit ein wenig Vorfreude auf den Hasper Kirmespark vom 26. bis 29. August (14 bis 22 Uhr) zu blicken. „Der Ernst-Meister-Platz ist voll belegt“, spricht er von 35 Attraktionen, darunter drei Kinderfahrgeschäfte sowie Autoscooter, Breakdancer, Kettenflieger, Air-Race (Scheibenwischer) und einem kleiner Twister. Ab Montag, 23. August, werden daher der Platz sowie die Flächen an der Preußerstraße gesperrt, damit der Aufbau reibungslos über die Bühne gehen kann.

Dabei räumt Wagner durchaus ein, dass die Schausteller-Zunft nach dem monatelangen Corona-Berufsverbot erst ganz allmählich wieder die Festplätze bevölkert. Denn durch die staatlichen Überbrückungshilfen, die immerhin 75 Prozent der Umsätze kompensieren, war es für viele Buden- und Fahrgeschäftbetreiber attraktiver, die Betriebe gar nicht erst wieder hochzufahren. Stattdessen erschien es lukrativ, die Gelder aus der Corona-Kuschelzone mitzunehmen, kein Personal oder Versicherungen finanzieren zu müssen und stattdessen sich anderswo was dazuzuverdienen. Erst allmählich kehren manche Schausteller aus dem Pandemie-Vakuum zurück und spekulieren bereits wieder auf die attraktiven Weihnachtsmärkte.

Unter dem Dach des Autoscooters

Nach zwei ausgefallenen Festzügen möchte natürlich auch der Hasper Heimat- und Brauchtumverein (HHBV) die vier tollen Tage nutzen, um wieder an die Kirmes-Traditionen anzuknüpfen. So werden am Samstag, 28. August, die Symbolfiguren, angeführt von Kirmesesel „Emma“, vom Kirmesbauerdenkmal in Richtung Festplatz marschieren, wo sie gegen 11 Uhr erwartet werden. Unter dem 250 Quadratmeter großen Dach des Autoscooters – nur für den Fall, dass die Wolkenschieber bei ihrem Job versagen – wird Thomas Wolter, der am längsten amtierende Iämpeströter der Welt, den Weg frei machen für die Inthronisierung seines Nachfolgers Peter vom Wege. Zudem wird Wolkenschieber-Meister Rolf Esch verabschiedet, der Rest des Zylinder-Teams befördert und „Reifenkönig“ Michael Dahlbüdding zum neuen Lehrling gekürt. Weitere Würdenträger in diesem Jahr sind Dieter Friedhoff (Heimatkette) und Dietmar Flüshöh (ULK-Orden). Zudem werden drei Verdienstmedaillen vergeben und durch Bezirksbürgermeister Horst Wisotzki vier Wachholderritter ernannt.

Und der Hasper Bolzen geht in diesem Jahr an… - Pardon, darf nicht verraten werden – dürfte aber kaum überraschen. Ab 13 Uhr wird dann vom DRK eine heiße Erbsensuppe serviert, bevor die Besucher ins Kirmes-Spektakel eintauchen können. „Die Menschen brauchen wieder solche Attraktionen und Gelegenheiten zur Zusammenkunft“, freut sich Bezirksbürgermeister Horst Wisotzki auf die Gäste aus der gesamten Stadt. Und die HHBV-Spitze um Jörg Bäcker und Thomas Eckhoff (Wasserschaden bei der Stiftung: ca. 60.000 Euro) verspricht, im nächsten Jahr wieder das volle Programm anbieten zu wollen: Karibische Nacht, Maifest, Kirmeskommers, Wolkenschieberfest und Kirmeszug – wenn der Bolzenträger es zulässt…

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen