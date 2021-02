Hat die Polizei Serienräuber aus Wehringhausen gefasst?

Wehringhausen. Der Polizei ist ein Mann (45) ins Netz gegangen, der am Montag eine 71-Jährige überfiel. Ist er für drei weitere Überfälle verantwortlich?

Polizisten haben am Montag einen 45-Jährigen fest, nachdem er eine 71-Jährige in der Wehringhauser Straße überfallen hatte. Ob es sich dabei um den Täter handelt, der zunächst Anfang Februar eine 88-Jährige in Wehringhausen zweimal und Mitte eine Februar eine 58-Jährige in Wehringhausen mit einem Messer überfallen hatte, ist noch unklar. Gegen 11.30 Uhr am Montag war die eingangs erwähnte 71-Jährige in Wehringhausen unterwegs, als der zunächst Unbekannte, der ihr bereits einige Zeit gefolgt war, von hinten an die Handtasche griff und ihr diese nach mehrfachem Ziehen schließlich entriss und flüchtete.

Mutige 33-Jährige Zeugin nimmt die Verfolgung auf

Die 71-Jährige machte durch Hilferufe und Winken auf sich aufmerksam, woraufhin eine 33-Jährige ihr Fahrzeug neben der Frau auf der Wehringhauser Straße stoppte und die Polizei verständigte. Anschließend nahm sie mit ihrem Fahrzeug die Verfolgung auf. Nachdem sie den Flüchtigen kurzzeitig aus den Augen verloren hatte, stellte sie ihn schließlich in der Lange Straße fest und verständigte erneut die Polizei. Die hinzugerufene Polizeistreife stellte den 45-Jährigen schließlich. Mit dem Sachverhalt konfrontiert stritt er die Tat zunächst ab. Bei der Durchsuchung des Mannes konnte jedoch ein Teil der Tatbeute aufgefunden werden. Der Herdecker wurde festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Ein umfangreiches Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Die 71-Jährige blieb bei dem Überfall glücklicherweise unverletzt.

