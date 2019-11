Duster ist es am Freitagmorgen am Hagener Hauptbahnhof, wo die Beleuchtung ausgefallen ist.

Zügen fahren durch Hauptbahnhof Hagen: Beleuchtung an Bahnsteigen ausgefallen

Hagen. Am Hagener Hauptbahnhof ist es stockduster. Weil das Licht ausgefallen ist, halten Züge nicht und fahren mit geringem Tempo durch.

Am Hagener Hauptbahnhof ist am Freitagmorgen die Beleuchtung unter anderem an den Bahnsteigen ausgefallen. Züge, die nicht dort starten oder enden, fahren daher mit geringem Tempo durch und halten nicht.

Die Störung trat nach Angaben der Deutschen Bahn gegen 5.30 Uhr auf. Wie lange sie noch Probleme mit sich bringt, ist derzeit noch unklar. Die Bahn rät Reisenden, ihre Verbindung vor der Abfahrt zu prüfen.

Betroffen sind diese Verbindungen im Regionalverkehr:

RE 4: Aachen – Herzogenrath – Mönchengladbach – Düsseldorf – Wuppertal – Hagen – Dortmund

RB 52: Dortmund – Hagen – Schalksmühle – Lüdenscheid

Sobald die Störung behoben ist, wird die Bahn da unter anderem auf ihrem Twitter-Account veröffentlichen.