Hauptbahnhof Hagen: Betrunkener legt Kopf an die Scheibe

In der Bahnhofswache der Bundespolizei in Hagen schlug der Betrunkene seinen Kopf gegen die Wand.

Hagen. Betrunken und bewaffnet am frühen Morgen: Polizeibeamte aus Hagen trafen am Hauptbahnhof auf einen kaum zu bändigenden Zeitgenossen.

Bei manchen Einsätzen weiß die Polizei nie, wie sie enden. Vor allem am Hauptbahnhof Hagen müssen die Beamten auf alles gefasst sein.

So auch am Freitagmorgen, als ein Bundespolizist einen Mann bemerkte, welcher sich gegen eine Tür der Wache am Hagener Hauptbahnhof lehnte. Dabei legte er seinen Kopf an die Scheibe. Daraufhin fragte ihn der Beamte, ob er Hilfe benötigen würde. Statt einer Antwort reagierte der Mann mit beleidigenden Worten.

Dabei schwankte er und hielt eine Dose mit einem alkoholischen Getränk in seiner Hand. Nun kümmerten sich mehrere Beamte um den frechen Kerl, überprüften seine Identität und erteilten dem Mann aus Lindlar schließlich einen Platzverweis für den Hauptbahnhof. Er dachte jedoch gar nicht daran, sich daran zu halten, sondern stattdessen beleidigte er die Beamten erneut.

Betrunkener war kaum zu bändigen

Trotz mehrfacher Aufforderungen, den Hauptbahnhof zu verlassen, reagierte der 33-Jährige nicht. Als ein Polizist ihn an seinen Schultern von sich wegzuschieben versuchte, ergriff er die rechte Hand des Beamten und versuchte, ihn zu Fall zu bringen. Daraufhin brachten ihn die Einsatzkräfte zu Boden, wobei er sich immer wieder aus den Griffen zu lösen versuchte. Nur unter enormer Gegenwehr gelang es den Beamten schließlich, den Aggressor zu fesseln.

Die Polizisten nahmen den augenscheinlich alkoholisierten Mann nun mit auf die Wache. Dort griff er erneut an und musste abermals am Boden fixiert werden. Mit einem Tritt verletzte er einen Polizisten leicht am Schienbein.

Unterbringung in der Psychiatrie

Zu guter Letzt wollte sich der Mann auch noch selbst verletzen, indem er seinen Kopf mehrfach gegen eine Wand schlug. Ein Richter ordnete aufgrund seines sprunghaften, aber auch aggressiven Verhaltens die Unterbringung des 33-Jährigen in einer psychiatrischen Einrichtung an.

Bei der Durchsuchung fanden die beamten ein Cuttermesser zugriffsbereit in der linken Hosentasche. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der Mann 2,4 Promille intus hatte. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung.

