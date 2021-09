Kriminalität Hausbewohner in Hagen steht plötzlich vor einem Einbrecher

Haspe. Eine böse Überraschung erlebte ein Hausbewohner in Hagen, als er plötzlich einem Einbrecher gegenüberstand und von diesem auch verletzt wurde.

Eine böse Überraschung erlebte ein 31-jähriger Hausbewohner am Samstagnachmittag in Hagen-Haspe, als er plötzlich einem Einbrecher gegenüberstand und von diesem auch noch verletzt wurde.

Es war gegen 16.10 Uhr, als der Mann in dem Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße seinen Kellerraum aufsuchen wollte. Zu seiner Überraschung fand er die Tür jedoch bereits geöffnet und sah sich einer fremden Person gegenüber, die gerade dabei war, den Keller zu durchwühlen.

Einbrecher verletzt Mann mit Schraubendreher

Als der Hausbewohner den Fremden ansprach, wollte dieser das Weite suchen. Beim Fluchtversuch kam es zu einem Gerangel, in dessen Verlauf der Täter den Bewohner mit einem Schraubendreher bedrohte und sich so freie Bahn nach draußen erzwang.

Das Opfer erlitt eine Schürfwunde an der Hand, blieb aber sonst unverletzt. Ob der Täter etwas entwendet hat, kann noch nicht gesagt werden. Der Einbrecher wird wie folgt beschrieben: männlich, schmale Statur, 1,70 bis 1,75 m groß, 40 bis 45 Jahre alt, schwarze Kappe, schwarze Jacke, blaue Arbeitshose.

Beamte der Kriminalwache erschienen zur Spurensicherung am Tatort. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

Damenfahrrad in Boele gestohlen

Auch aus Boele vermeldet die Hagener Polizei einen Kellereinbruch, allerdings wurde dabei niemand verletzt, der Täter ist gänzlich unbekannt.

Tatort war ein Mehrfamilienhaus in der Geschwister-Scholl-Straße. Das zur Sicherung der Kellertür eingesetzte Zahlenschloss war nicht mehr vorhanden. Der Einbrecher stahl ein Damenfahrrad, welches nach Angaben der Polizei nicht näher beschrieben werden kann.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, kann sich bei der Kripo unter 02331-986-2066 melden.

In Vorhalle blieb es beim Versuch

In der Vorhaller Straße in Vorhalle bleib es dagegen bei einem versuchten Wohnungseinbruch. Ein bislang unbekannter Täter hatte an der Wohnungstür des Besitzers erfolglos gehebelt.

Die Kriminalwache erschien nachträglich am Tatort, um etwaige Spuren zu sichern.

