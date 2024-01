Hagen Ein Restaurantbesuch mit Freunden: Saisonal und deftig sollte das Essen sein. Eigentlich steht Yvonne Hinz nicht auf Grünkohl. Eigentlich...

Wir waren am Wochenende mit Freunden essen. In einem gutbürgerlichen Restaurant in Hagen. Zwölf Leutchen insgesamt, eine ganz nette Truppe. Rustikal und deftig sollte das Essen ausfallen, und saisonal, also der Jahreszeit entsprechend.

Steckrüben, Wirsing und Kohlrouladen

Was lag da näher, als sich gleich zum Grünkohlessen zu verabreden? Nun bin ich, das geb‘ ich ehrlich zu, kein Riesenfan von rustikaler Hausmannskost. Während etliche Bekannte von Steckrüben, „Möhren durcheinander“, Wirsing und Kohlrouladen schwärmen, schlägt mein Herz eher für die italienische Fraktion, also für Pasta, Pesto, Risotto, Antipasti und so. Und natürlich für Salate und Fisch.

Ein weniger deftiges Gericht aus der Speisekarte

Aber kein Problem - ein Großteil unserer Clique strahlte im Restaurant übers ganze Gesicht über Grünkohl mit Kasseler und Mettwurst, und ich wählte ein etwas weniger deftiges Gericht aus der Speisekarte.

Und dann? Hab‘ ich vom Teller der „besseren Hälfte“ doch mal eine Gabel Grünkohl stibitzt. Tja, ich muss sagen, das dampfende Wintergemüse schmeckte echt lecker. Vielleicht werde ich beim nächsten Restaurantbesuch doch mal was aus „Mutters Küche“ wählen. Vielleicht. . .

Auch interessant

Viele wertvolle Inhaltsstoffe

Noch ein paar Informationen zu Grünkohl gefällig? Wenn das Wintergemüse nicht zu lange gekocht wird, ist es wegen seiner vielen wertvollen Inhaltsstoffe sehr gesund.

Frischer Grünkohl ist gesund und reich an wertvollen Inhaltsstoffen. Foto: Carmen Jaspersen / dpa

Neben Vitamin C enthält Grünkohl auch viel wertvolles Eiweiß, außerdem Mineralstoffe wie Kalium, Calcium, Magnesium, Natrium und Eisen. Auch Beta-Carotin enthält Grünkohl in recht hoher Menge. Wer die ganzen Vitamine und Mineralstoffe zu sich nehmen will, sollte Grünkohl roh essen - zum Beispiel als Salat.

Grünkohl muss quietschen

Und noch ein Tipp: Frischer Grünkohl ist an seinen dunkelgrünen, krausen Blättern zu erkennen. Und diese quietschen, wenn sie aneinander gerieben werden. Und gelbliche Blätter? Die sind ein Indiz dafür, dass der Grünkohl alt ist und vielleicht nicht mehr gegessen werden sollte.

Die Grünkohl-Saison beginnt ungefähr Ende Oktober oder Anfang November und läuft etwa bis Mitte/ Ende März. Meistens wird Grünkohl als deftige Mahlzeit mit Pinkel, Kasseler, Salzkartoffeln und Senf serviert.

