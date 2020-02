Heedfelder Straße in Hagen wird ab dem 24. Februar saniert

Der Landesbetrieb Straßen NRW saniert in den nächsten Monaten die Heedfelder Straße zwischen Rummenohl und Heedfeld. Start der Arbeiten ist am Montag, 24. Februar. Bis voraussichtlich Mitte November ist die Verbindung zwischen dem Hagener Süden und dem Lüdenscheider Norden gesperrt.

Ein Zustand, den die Betroffenen bereits kennen. Denn vor rund zwei Jahren war bereits ein erster Abschnitt der Strecke neu gemacht worden. „Jetzt gehen wir den zweiten Teil bis Rummenohl an“, so Olaf Bühren, Projektingenieur bei Straßen NRW, und erklärt die relativ lange Bauzeit. „Neben der Asphaltdecke müssen wir auch den Baugrund erneuern. Das ist ein längerer, aufwändiger Prozess.“

Straßen NRW investiert drei Millionen Euro in das Projekt

Immerhin drei Millionen Euro investiert Straßen NRW in die Straße, die künftig ab dem Abzweig Rölveder Straße nicht mehr befahrbar ist. Davor muss während der Bauphase der Verkehr in Teilen einspurig geführt werden. „Wir machen die Straße am Ende bis zum Bahnübergang“, so Bühren weiter.

Da es ja noch den Abzweig Am Sterbecker Bach mit der Buswendeschleife gibt, soll der Verkehr durch drei Baustellenampeln geregelt werden. Ein Abbiegen von oben in die Straße An der Spechtert wird nicht möglich sein.

Abgestimmt ist die Baumaßnahme auch mit der Stadt Hagen. Die wiederum wird vermutlich ab April die Fahrbahn auf der Rummenohler Straße (B 54) sanieren. Diese Maßnahme wird allerdings auch auf Dauer nicht zu einer Verbesserung der Verkehrssituation an und rund um den Bahnübergang führen (die WP berichtete). Denn Platz für eigene Abbiegespuren, so hatte die Stadt mitgeteilt, gebe es an dieser Stelle nicht.