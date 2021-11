Henkhausen: Schwimmverein votiert für Umbau zu Ganzjahresbad

So könnte es laut dieser Skizze eines Planungsbüros aussehen: Freibad Henkhausen in Hohenlimburg soll künftig mit einer Teilüberdachung ausgestattet werden, um ganzjähriges Schwimmen in dem Bezirk zu ermöglichen. Hintergrund ist der geplante Abriss des Lennebades, wo bisher im Winter geschwommen werden konnte.

Foto: Thallessa Freizeitanlagen / WP Hagen