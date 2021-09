Henning Waskönig ist der neue Superintendent in Hagen

Hagen. Der evangelische Kirchenkreis Hagen hat einen neuen Superintendenten: Henning Waskönig löst Verena Schmidt ab.

Pfarrer und Assessor Henning Waskönig von der evangelischen Lydia-Kirchengemeinde im Hagener Norden ist mit deutlicher Mehrheit zum neuen Superintendenten des evangelischen Kirchenkreises Hagen gewählt worden. Damit tritt er die Nachfolge von Verena Schmidt an, die Geschäftsführerin bei Bethel Regional in Dortmund geworden ist.

Bei der Wahlsynode in der Lutherkirche im benachbarten Wetter setzte sich Waskönig im ersten Wahlgang gegen seine Mitbewerber, Pfarrerin Sandra Sternke-Menne aus Dortmund und Pfarrer Matthias Heuer von der Dreifaltigkeits-Gemeinde auf Emst durch.

Mit 60 Stimmen klar gewählt

42 Stimmen wären nötig gewesen, um die Wahl zu gewinnen, Henning Waskönig erhielt 60, Sandra Sternke-Menne elf und Matthias Heuer nur zwei Stimmen. „Ich danke Ihnen und Euch sehr für das große Vertrauen“, so der Assessor, der seit dem Weggang der ehemaligen Superintendentin ihre Aufgaben bereits kommissarisch übernommen hatte.

Henning Waskönig ist seit Mai 2011 Gemeindepfarrer in Hagen – bis zum 31. Dezember 2020 als Pfarrer der Evangelischen Jakobus-Kirchengemeinde Hagen und seit 1. Januar 2021 als Pfarrer der Evangelischen Lydia-Kirchengemeinde, die ein Zusammenschluss von fünf Hagener Gemeinden (u. a. der Jakobus-Gemeinde) ist. Seit Mai 2014 ist er Synodalassessor des Evangelischen Kirchenkreises Hagen.

Theologe hat drei Kinder

Der Theologe ist verheiratet und hat drei Kinder.„Es gibt jede Menge zu tun“, so Waskönig, der in seiner Ansprache in jeder Hinsicht die Zuwendung zu den Menschen in den Vordergrund stellte: „Die Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit wahrzunehmen und zu sehen, wer uns im Kirchenkreis Hagen anvertraut ist, sind zwei wesentliche Aufgaben in diesem Amt.“

Dabei setzt der 44-Jährige auf Teamarbeit. „Leitung ist teilbar“, sagt Henning Waskönig. „Das habe ich zum Beispiel während der Hochwasserkatastrophe erfahren“.

Er selbst sei im Urlaub gewesen, habe aber im stetigen Austausch mit seinen Kolleg vor Ort gestanden: „Das hat sehr gut funktioniert.“

Kirche vor großen Herausforderungen

Grundsätzlich sei wichtig zu sehen, dass auch die evangelische Kirche vor großen Herausforderungen stehe. Vieles verändere sich. „Die Richtungsangabe unseres Tuns aber bleibt: Wir sind zu den Menschen gesandt, um ihnen mit Worten und Taten, Herz und Verstand, Gottes Liebe nahe zu bringen.“

Nachdem die letzten Synoden aufgrund der Corona-Situation digital abgehalten werden mussten, konnte die Wahlsynode in Wetter in Präsenz stattfinden. „Wie schön, dass wir uns hier gegenüber sitzen können“, so Karsten Malz, Gemeindepfarrer in Wetter, der als stellvertretender Assessor die Synode leitete.

