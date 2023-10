Teile des Hauptbahnhofs in Hagen wurden am Freitag abgeriegelt.

Herrenloser Koffer sorgt für Großeinsatz am Bahnhof in Hagen

Hagen. In der S9 wurde am Freitagabend ein herrenloses Gepäckstück gefunden. Teile des Hauptbahnhofs Hagen wurden daraufhin von der Polizei gesperrt.

Aufregung am Freitagabend am Hagener Hauptbahnhof. Ein herrenloser Koffer in einer S-Bahn sorgte für den Einsatz von Spezialkräften des Entschärfungsdienstes.

Der herrenlose Koffer brachte den Betrieb am Hauptbahnhof Hagen durcheinander. Foto: Alex Talash

Gegen 20 Uhr wurde der Koffer in der S9 auf Gleis 14 gefunden. Sofort sperrten Bundespolizisten die Bahnsteige 11 bis 18. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Koffer keinen Blick auf den Inhalt zuließ – Spezialkräfte des Entschärfungsdienstes der Bundespolizei wurden hinzugezogen. Diese röntgten das Gepäckstück in der S-Bahn. Glücklicherweise konnte ein gefährlicher Inhalt ausgeschlossen werden.

Anschließend wurde der Koffer geöffnet und untersucht. Gegen 22.30 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben. Während des Einsatzes wurden die Züge über andere Gleise umgeleitet.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen