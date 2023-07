Spezialkräfte Herrenloses Gepäckstück: Polizei am Hagener Hauptbahnhof

Hagen. Wegen eines verdächtigen Gepäckstücks werden am Hagener Hauptbahnhof Gleise gesperrt. Spezialkräfte rücken mit einem mobilen Röntgengerät an.

Die Bundespolizei hat am Dienstagabend mehrere Gleise im Hagener Hauptbahnhof gesperrt. Grund war ein herrenloses Gepäckstück. Wie ein Sprecher mitteilte, ging gegen 17.42 Uhr die Meldung ein, dass neben einem Mülleimer auf Gleis 1/2 ein verdächtiges Gepäckstück liegen würde. Daraufhin wurden die Gleise 1 bis 4 gesperrt und der Entschärfungsdienst der Bundespolizei angefordert.

Die Spezialkräfte stellten zunächst ein mobiles Röntgengerät an den Koffer. Nach der Durchleuchtung gab es Entwarnung: Der Inhalt des Gepäckstücks war ungefährlich. Der Einsatz konnte gegen 19.30 Uhr beendet werden. Während des Einsatzes wurden die Züge auf andere Gleise umgeleitet. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, Gepäckstücke nicht unbeaufsichtigt zu lassen. So können Kosten, Verspätungen und Zugausfälle vermieden werden.

