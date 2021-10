Ausgerastet Herumtreiber halten Polizei Hagen am Bahnhof in Atem

Hagen-Mitte. Zuerst bedrohten sie ein Paar, dann beleidigten und attackierten sie Polizeibeamte: drei Jugendliche in Hagen, der jüngste erst 13.

Drei Jugendliche gebärdeten sich in der Nacht zum Montag auf dem Berliner Platz am Hauptbahnhof in Hagen außer Rand und Band. Sie bepöbelten Passanten und legten sich dann auch noch mit der Polizei an.

Es war 2 Uhr in der Nacht, als die Polizei darüber informiert wurde, dass drei junge Leute auf dem Berliner Platz eine Frau (42) und ihren Freund (36) Personen beleidigt und bedroht hatten. Sofort eilten die Beamten hinzu.

Als die Polizisten vor Ort eintrafen, war zunächst lediglich einer der drei Jugendlichen, ein gerade 13-Jähriger, anwesend. Er zeigte sich durchweg aggressiv und beleidigend, versuchte die Beamten zu bespucken und drohte mehrfach einen Widerstand an.

Auch Mädchen will Polizisten verletzen

Als sie ihn zur Wache bringen wollten, kamen seine Begleiter, ein Junge (16) und ein Mädchen (17), zurück zum Berliner Platz. Auch die beiden verhielten sich ausgesprochen aggressiv. Sie ignorierten einen erteilten Platzverweis und gingen immer wieder auf die Polizisten zu. Die Einsatzkräfte entschieden sich dazu, auch die beiden Heranwachsenden mit zur Wache zu nehmen.

Doch dieser Aufforderung folgten sie nicht, im Gegenteil: Jetzt eskalierte die Situation. Der 16-Jährige schlug und trat um sich und beleidigte die Beamten mit Ausdrücken aus der untersten Schublade. Aber auch die 17-Jährige war gewalttätig, trat nach den Polizeibeamten und versuchte, diese zu verletzen. Schließlich mussten die Polizisten den beiden Handschellen anlegen, um sie zur Wache transportieren zu können.

Jugendliche nicht zum ersten Mal aufgefallen

Die 17-Jährige wurde später an ihre Mutter übergeben, der 16-Jährige kam in eine Jugendhilfeeinrichtung, der 13-Jährige wurde in die Obhut des Jugendamtes übergeben.

Die 42-Jährige und der 36-Jährige, die zuvor mehrfach von dem Trio bedroht worden waren, erstatteten eine Anzeige. Alle drei Jugendlichen sind der Polizei in Hagen übrigens nicht zum ersten Mal negativ aufgefallen.

