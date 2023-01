Verkehrskontrollen Hier blitzt die Stadt Hagen in den kommenden Wochen

Hagen. Die Stadt Hagen gibt bekannt, in welchen Straßen vom 2. bis 16. Januar geblitzt wird.

In der Zeit vom 2. bis 16. Januar finden im Stadtgebiet von Hagen wieder Geschwindigkeitsüberwachungen an Gefahrenstellen, Unfallschwerpunkten und in schutzwürdigen Zonen durch die Stadtverwaltung statt.

Geschwindigkeitskontrollen seien eine präventive Maßnahme, um mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu erreichen, teilte die Stadt Hagen mit. Die Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit sei weiterhin Unfallursache Nummer Eins. Die regelmäßige Überwachung gelte vor allem dem Schutz der schwächeren Verkehrsteilnehmer wie Fußgänger oder Radfahrer.

Jeder Messpunkt wird im Benehmen mit der Polizei festgelegt. Die Messstellen der kommenden Tage sind:

2. Januar: Ribbertstraße, Grundschötteler Straße.

3. Januar: Schwerter Straße, Tückingschulstraße.

4. Januar: Kapellenstraße, Heigarenweg.

5. Januar: Metzer Straße, Oedenburgstraße.

6. Januar: Dahler Straße, Harkortstraße.

7. Januar: Kölner Straße, Volmeabstieg.

9. Januar: Hohenlimburger Straße, Lange Straße.

10. Januar: Bergstraße, Im Weinhof.

11. Januar: Schwelmstück, Alte Heerstraße.

12. Januar: Liebigstraße, Im Kley.

13. Januar: Bergischer Ring, Karl-Ernst-Osthaus-Straße.

Der gültige Bußgeldkatalog legt fest, wie hoch die Geldstrafen für Geschwindigkeitsüberschreitungen ausfallen. Wer beispielsweise bis zu 10 Kilometer pro Stunde zu schnell durch Hagen fährt und geblitzt wird, der zahlt 30 Euro, wer 11 bis 15 km/h zu schnell unterwegs ist, zahlt 50 Euro, bei 16 bis 20 km/h sind es 70 und bei 21 bis 25 km/h sind es 115 Euro.

Zu den Einnahmen der Stadt Hagen tragen aber auch die 28 fest installierten Blitzanlagen im Stadtgebiet bei.

Auch die Polizei in Hagen kontrolliert regelmäßig die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer. Allerdings gibt die Behörde mittlerweile nicht mehr bekannt, an welchen Straßen sie Messstellen einrichtet.

