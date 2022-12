Hier finden Autofahrer die günstigsten Tankstellen in Hagen

Die Star-Tankstelle an der Feithstraße in Hagen.

Hagen. Die Preise für Super, E10 und Diesel sind an den Hagener Tankstellen so niedrig wie lange nicht. Wo lässt sich sparen? Alles auf einen Blick.

Autofahrer atmen auf: Auch in Hagen befinden sich die Spritpreise seit Wochen im Sinkflug. Vorbei die Zeiten, in denen der Literpreis weit über 2 Euro lag. Vorbei die Zeiten, in denen der Durchschnittspreis in Deutschland bei 2,20 Euro (E10) bzw. 2,30 Euro (Diesel) lag.

Die Preise für Super, E10 und Diesel sind an den Tankstellen in Hagen so günstig wie lange nicht mehr. Derzeit sind mehr als 2 Euro für den Liter in weiter Ferne – an der Tankstelle Tucht energy in Halden (Rohrstraße) zum Beispiel kostet der Liter Super-Benzin (E10) aktuell knapp 1,68 Euro (Stand: Freitag, 16. Dezember, 10 Uhr).

Hier tankt man günstig in Hagen

Wir haben in dieser Tabelle die zehn günstigsten Tankstellen in Hagen zusammengestellt, jeweils für die drei gängigsten Kraftstoffarten. Diese Übersicht aktualisiert sich laufend, so dass Sie immer auf einen Blick die günstigsten Spritpreise in ihrem Umfeld zur Hand haben.

Da die Tankkosten trotz leicht sinkender Spritpreise immer noch relativ hoch sind, gibt der ADAC einige Tipps, mit denen sich Geld sparen lässt:

Abends statt morgens tanken: Wer tankt, sollte auch die Preisunterschiede im Tagesverlauf beachten. Am günstigsten ist Kraftstoff laut ADAC in der Regel zwischen 18 und 19 Uhr sowie zwischen 20 und 22 Uhr. Zu diesen Uhrzeiten lassen sich rund 12 Cent je Liter im Vergleich zur teuersten Tageszeit (7 Uhr morgens) sparen.

Die erstbeste Tankstelle ist nicht immer die günstigste: Autofahrer sollten deshalb vor dem Tanken Spritpreise vergleichen. Die Preisunterschiede der Tankstellen in Hagen betrugen am Dienstagmittag bis zu zwölf Cent je Liter.

Auf teures E5 verzichten: In der Regel vertragen alle Benziner ab Produktionsdatum November 2010 Super E10. So lassen sich je Liter im Schnitt weitere fünf bis sechs Cent sparen.

