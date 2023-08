In vielen Berufen mit langfristiger Zukunftsperspektive hat das Handwerk in Hagen noch freie Ausbildungsplätze anzubieten.

Arbeit in Hagen Hier ist noch was frei: Wer sucht in Hagen Azubi-Platz?

Hagen. Nicht bloß zum 1. August starten Auszubildende in der Berufswelt. Auch jetzt ist noch vieles möglich – vor allem bei Handwerksbetrieben.

Die Auftragsbücher im Handwerk sind voll, aber die Fachkräfte fehlen. Auszubildende werden in nahezu allen Handwerksberufen händeringend gesucht. Ob bereits zum offiziellen Ausbildungsstart am 1. August oder später: Bewerber haben derzeit bei der Lehrstellensuche beste Chancen einen passenden Ausbildungsplatz im Handwerk zu finden.

„Die Ausbildungsbereitschaft der Handwerksbetriebe ist nach wie vor über alle Gewerke hinweg ungebrochen. Dies zeigen die Eintragungen in der Praktikums- und Lehrstellenbörse der Handwerkskammer Dortmund mit 959 konkreten Ausbildungsangeboten für den Ausbildungsbeginn in 2023“, sagt Björn Woywod, Leiter der HWK-Ausbildungsberatung. Das macht sich auch in Zahlen bemerkbar: In Hagen beispielsweise sind noch 76 Stellen nicht vergeben, im EN-Kreis sind es 131, in der Nachbarstadt Dortmund sogar 197.

Klimarelevante Berufe

In den unterschiedlichsten Gewerken würden kompetente und leistungsstarke Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebraucht. Darunter auch in Ausbildungsberufen, bei denen Umweltschutz und nachhaltige Entwicklung im Fokus stünden. Zu den klimarelevanten Berufen im Handwerk zählen beispielsweise Anlagenmechanikerinnen für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Dachdecker, Elektronikerinnen, Kfz-Mechatronikerinnen sowie Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer. „Spannende Berufe erleben, schnell eigenes Geld verdienen, sich selbstständig machen und und dabei noch etwas für das Klima tun – es gibt viele gute Gründe eine Ausbildung im Handwerk zu machen“, so Woywod.

Ausführliche Beratung und Hilfestellung bei der Lehrstellensuche und Bewerbung gibt es bei der Ausbildungsberatung der Handwerkskammer Dortmund. Weitere Informationen online: hwk-do.de/wegein-die-ausbildung.

Hier sind konkrete Tipps

Wer sich konkret in Hagen und Breckerfeld bewerben möchte, kann sich unter anderem bei folgenden Firmen informieren:

Stegemann GmbH/Malerbetrieb; Ansprechpartner: Michael Harde; Adresse: Wasserloses Tal 23d, 58093 Hagen; Telefon 02331/900667; E-Mail: kontakt@stegemann-malermeister.de.

Innovasystems GmbH; Ansprechpartnerin: Susen Bause; Adresse: Berchumer Kirchplatz, 58093 Hagen; Telefon: 02334/442140; E-Mail: kbause@innovasystems.de.

Gebr. Gensler GmbH; Ansprechpartner: Martin Gensler; Adresse: Neue Str. 1, 58339 Breckerfeld; Telefon: 02338/1664; E-Mail: info@gensler-bau.de.

Albrecht GmbH; Ansprechpartnerin: Jessica Ari; Adresse: Siemensstraße 39, 58089 Hagen; Telefon: 02331/15081; E-Mail: j.ari@bien-hagen.de.

Marquardt GmbH & Co. KG; Ansprechpartner: Bodo Hagemann; Adresse: Erzstraße 13, 58135 Hagen; Telefon: 02331/386-0990; E-Mail: bh@marquardt-handwerk.de.

D&Z Rzeszotek GmbH; Ansprechpartnerin Vivien Moj; Adresse: Steinhausstr. 34, 58099 Hagen; Telefon: 02331/933-9237; E-Mail: v.moj@rz-bau.com.

August Plohmann GmbH & Co KG; Ansprechpartner: Klaus Plohmann; Adresse: Koksstraße 11, 58135 Hagen; Telefon: 02331/406021; E-Mail: info@zimmerei-plohmann.de.

Karl Ashoff Sanitär und Heizungstechnik; Ansprechpartner: Karl Ashoff; Adresse: Auf dem Kuhl 65, 58099 Hagen; Telefon: 0157/382-46696; E-Mail: karl.ashoff@t-online.de.

N. Lüdtke GmbH; Ansprechpartner: Norbert Lüdtke; Adresse: Kurze Str. 6-8, 58135 Hagen; Telefon: 02331/943854; E-Mail: n.luedtke@gmx.de.

