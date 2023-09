Aus einem Wald auf dem Kuhlerkamp in Hagen sollen Hilfeschreie ertönt sein.

Wald Hilfeschreie in der Nacht: Suchtrupp der Polizei Hagen

Hagen. Aus einem Waldgebiet am Kuhlerkamp in Hagen sollen Hilfeschreie ertönt sein. Die Polizei setzte Fußtruppen und einen Hubschrauber los.

Mit einem Suchtrupp, der den Wald zu Fuß durchkämmte, forschten Beamte der Polizei Hagen am Mittwochabend im Wald auf dem Kuhlerkamp nach einer Person, die sich möglicherweise in einer misslichen Lage befand. Denn gegen 21 Uhr war ein Anruf bei der Polizei eingegangen und gemeldet worden, dass aus dem betreffenden Waldgebiet am Lilienbaum Hilfeschreie zu hören gewesen seien.

Zur Unterstützung der Beamten orderte die Polizei auch noch einen Hubschrauber an, der den Wald mit einem Scheinwerfer überflog. Es wurde jedoch niemand gefunden, so dass die Suchaktion schließlich abgebrochen wurde.

