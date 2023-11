Hitze auf Breckerfelder Spielplatz kaum auszuhalten

Breckerfeld Am Spielplatz am Heider Kopf lässt es sich im Sommer kaum aushalten. Die Wählergemeinschaft fordert nun Maßnahmen für eine Beschattung.

Die Sommermonate sind zunehmend von großer Hitze und das auch über immer längere Zeiträume geprägt. „In diesen Phasen lässt sich der Spielplatz am Heider Kopf nur schwer nutzen, da es kaum Bereiche gibt, in denen Schatten Schutz vor Überhitzung und Sonnenbrand bietet“, betont Katrin Rutenbeck für die Wählergemeinschaft Breckerfeld in ihrem Antrag, der aktuell in der Politik diskutiert wird.

Das Thema gibt es nicht erst seit jetzt. „Wir haben schon vor geraumer Zeit jeden Spielplatz unter die Lupe genommen und festgestellt, dass so etwas fehlt“, erklärt die Kommunalpolitikerin die Beweggründe. Man habe auf einen neuen Spielplatz warten wollen - da aber das Baugebiet an der Klevinghauser Straße sich immer weiter verzögere, sehe man die Chance, am Heider Kopf einen Startschuss dafür zu geben.

In diesen Phasen lässt sich der Spielplatz nur schwer nutzen, da es kaum Bereiche gibt, in denen Schatten Schutz vor Überhitzung bietet Katrin Rutenbeck, Wählergemeinschaft

14.000 Euro für Anpflanzung nötig

Der Vorschlag sieht vor, dass die Stadtverwaltung 14.000 Euro zur Errichtung bzw. Anpflanzung von Sonnenschutz auf dem Spielplatz Heider Kopf stellt. „Weitere Anpflanzungen, die im Sinne des Klimaschutzes begrüßenswert sind, aber auch ein Sonnensegel über dem gerne von Kleinkindern genutzten Sandbereich, können hier zu einer besseren und gesünderen Nutzbarkeit der Spielstätte führen“, begründet die Wählergemeinschaft den Vorstoß. Dabei lasse man noch offen, ob eine Beschattung durch Grün oder beispielsweise Sonnensegel gewünscht wäre. „Das wird man sicherlich diskutieren müssen.“

Der Antrag ist bereits im Sportausschuss Thema gewesen und wurde zur weiteren Beratung an den Bauauschuss übergeben. Die Entscheidung trifft letztendlich aber der Stadtrat in seiner Sitzung Mitte Dezember.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen