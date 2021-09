Hochwasser: 60 Senioren aus Hagen mussten ihr Heim verlassen

Cornelia Altmann, Fachbereichsleiterin Hagen und EN-Kreis, Gisela Becker (70), Lieselotte Röttler (88) und Heimleiterin Nicole Kaschub (von links) blicken auf die Wochen seit der Evakuierung aus dem Bodelschwingh-Haus am Kuhlerkamp zurück. Die Senioren haben sich gut in Wetter eingelebt.

Hagen. Der Umzug von einem Heim ins andere dauerte nur fünf Tage: 60 Senioren kamen nach dem Hochwasser von Hagen nach Wetter. So geht es ihnen jetzt.

Ohne Vorwarnung kam der Starkregen. Und wie an so vielen anderen Orten verwandelte sich auch der ansonsten kleine Kuhlebach am Kuhlerkamp in Hagen Mitte Juli in einen reißenden Bach, trat über die Ufer und setzte das benachbarte Bodelschwingh-Haus der Diakonie unter Wasser.

In erster Linie betroffen waren Keller und Erdgeschoss – schlimm genug; denn im Keller war bislang die gesamte Technik der Senioreneinrichtung untergebracht. Nachdem kurzfristig einige Bewohner in oberen Etagen untergebracht wurden, musste das Haus wenige Tage später komplett evakuiert werden: 78 Bewohner und sämtliche Mitarbeiter verließen die Einrichtung.

Rund 60 alte Leute fanden daraufhin am 20. Juli im leergezogenen Johannes-Zauleck-Haus an der Wilhelmstraße in Wetter ein Zuhause auf Zeit. Knapp zwei Monate sind seitdem vergangen, und Heimleiterin Nicole Kaschub kann nun versichern, dass ihre Schützlinge den plötzlichen Umzug „zum größten Teil gut verkraftet haben“.

Terrasse sehr beliebt

Die Zimmer seien zwar klein, aber es gebe etliche Aufenthaltsflächen, in denen die Senioren beisammen sein könnten, „und die Terrasse wird von allen geliebt“, weiß die Leiterin. Das kann Lieselotte Röttler nur bestätigen. Die 88-Jährige genießt dort gemeinsam mit Gisela Becker die wärmende Sonne: „Die Terrasse ist wirklich schön groß.“ In den ersten Tagen, berichtet sie, „waren wir alle etwas daneben“, aber sie fühle sich jetzt gut aufgehoben: „Die wichtigsten Sachen wurden erledigt.

Die Mitarbeiter haben sich sehr viel Mühe gegeben“, sagt Lieselotte Röttler. Anfangs habe sie nicht alles mitgenommen, aber nun habe man ihre restlichen Sachen nach und nach geholt. Denn sie weiß inzwischen, wie alle anderen auch, dass die anfängliche Perspektive, bis Dezember nach Hagen zurückzukehren, unrealistisch ist.

Keine Rückkehr bis Weihnachten

„Der Traum von der Rückkehr zu Weihnachten ist geplatzt“, bestätigt Cornelia Altmann, Fachbereichsleiterin Hagen und EN-Kreis bei der Diakonie. Immerhin könne sie ein bisschen was stellen, „das ist ganz schön“, fährt die 88-Jährige fort.

Und außerdem konnte das Zuhause auf Zeit auch damit punkten, „dass wir jetzt einen Fernseher im Aufenthaltsraum“ haben. „Ein Musiker war auch schon hier, und wir machen Spielenachmittage“, erzählt die Seniorin munter weiter. Und die Tochter, die in Oelde lebe, komme sie nun in Wetter besuchen. Mitbewohnerin Gisela Becker ist neu in der Einrichtung. „Ich war schon angemeldet, aber bin dann gleich hier in Wetter eingestiegen“, sagt die 70-Jährige. Auch sie weiß zu schätzen, dass „das Team gut ist. Die stemmen wirklich alles“.

Ungeplanter Umzug

Tatsächlich musste in dem leer­stenden Gebäude alles neu hergerichtet werden. „Hier war ja alles entkernt“, berichtet Cornelia Altmann. „Die Bewohnerzimmer, die Verteilerküche mussten hergerichtet, in zwei Bereichen neue Handläufe angebracht werden.

Klingelanlage und Aufzüge mussten gewartet werden; die Stromversorgung neu beantragt. Das war ja ein ungeplanter Umzug innerhalb von fünf Tagen mit rund 60 Bewohnern. Dazu braucht man sonst, wenn man sowas planen würde, zwei bis drei Monate“, so die Fachbereichsleiterin weiter.

Senioren sagen Danke

Einrichtungsleiterin Nicole Kaschub und ihr Team freuen sich, dass inzwischen auch Menschen aus der Harkortstadt dazu beitragen, dass die Senioren sich wohlfühlen. So hat der singende Ex-Polizist Werner Koch den alten Leuten bereits einen musikalischen Nachmittag beschert und für so viel Stimmung gesorgt, dass einige Senioren sogar zu seinen Melodien tanzten. Und seinen Besuch nicht nur mit viel Applaus, sondern sogar mit gemalten „Danke“-Botschaften entlohnten.

Auch an Spielenachmittagen können die Bewohner teilnehmen, „und zuletzt haben wir einen irischen Tag mit einer irischen Band und Irish Stew als Mittagessen gemacht. Zum Kaffee gab es Apfel-Crumble, und abends haben wir noch gegrillt. Das ist ganz toll angekommen“, erzählt Nicole Kaschub, Für den nächsten Monat stehe bereits der Besuch eines Mode-Mobils auf dem Programm, und auch die Nachbarschaftshilfe Wetter plane einen Kinobesuch mit den Senioren in der Lichtburg.

Auch in andere Einrichtungen umgezogen

Als das Bodelschwingh-Haus am Kuhlerkamp in Folge des Unwetters so stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, dass die Bewohnerinnen und Bewohner ausquartiert werden mussten, reagierte die Diakonie schnell und nutzt nun als Ersatz-Domizil ihr eigenes Zauleck-Haus in Wetter.

Rund 60 der insgesamt 78 alten Leute sind von Hagen nach Wetter umgezogen; die anderen sind auf Einrichtungen u.a. in Breckerfeld, Witten, Schwerte oder Dahl verteilt worden.

