Bahnverkehr Hochwasser in Hagen: Züge fahren wieder bis Rummenohl

Hagen. Die Züge der Volmetalbahn fahren von Hagen aus ab Sonntag wieder bis nach Rummenohl. Das hat die Deutsche Bahn jetzt mitgeteilt.

Die Deutsche Bahn (DB) nimmt fünf Monate nach der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz für die Fahrgäste weitere Verbindungen wieder in Betrieb. Darunter auch eine Strecke in Hagen.

Ende 2021 sind damit auf rund 80 Prozent der vom Wasser beschädigten Stecken wieder Züge unterwegs. Der Wiederaufbau der verbleibenden Strecken und Anlagen läuft unvermindert weiter.

Strecke bis Brügge bleibt bis Ende 2022 gesperrt

So können Reisende auch wieder von Hagen Hauptbahnhof bis Rummenohl mit dem Zug fahren. Hier führten die Bauteams im Vorfeld umfangreiche Hang- und Böschungsarbeiten aus. Gleichzeitig hat die DB den Oberbau sowie Brücken erneuert.

Die Reparaturen zwischen Rummenohl und Brügge dauern aufgrund der großen Schäden noch mindestens bis Ende 2022. Die Strecke bleibt daher zunächst weiter für den Bahnverkehr gesperrt. Für Reisende auf diesem Teilstück steht ein Schienenersatzverkehr zur Verfügung.

