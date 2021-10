Hochwasser verschärft Parknot in der Hagener Innenstadt

Citynahe Straßen sind besonders gebeutelt

Besonders in citynahen Straßen (u.a. Arnd-, Lützow- und Eickertstraße sowie am Märkischen Ring), ) in Straßen rund ums Landgericht (z.B. Blücher- und Yorkstraße), am Ischeland und im oberen Altenhagen ist die Parkplatzsituation extrem angespannt.

Die 430 Stellplätze der Rathaus-Galerie sind seit Mitte Juli in der kontrolliert gefluteten Parkgarage nicht mehr nutzbar.

Auch die 830 Stellplätze der Volme-Galerie stehen momentan nicht zur Verfügung. Allerdings soll, so heißt es seitens der Eigentümer der Volme-Galerie, das Parkhaus in der 42. bzw. 43. Kalenderwoche wieder in Betrieb genommen werden.