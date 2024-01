Hodan ist das erste Hagen-Baby 2024

Hagen. Hodan, ein Mädchen mit somalischen Wurzeln, ist das erste Hagener Baby des Jahres 2024.

Bereits gute zwölf Stunden war das neue Jahr alt, als die kleine Hodan als erstes Baby in 2024 in der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe im Agaplesion Klinikum Hagen (AKH) geboren wurde. Mit stolzen 54 Zentimetern und 3580 Gramm ist Hagens Neujahrsbaby um 12.07 Uhr am Neujahrstag per Kaiserschnitt auf die Welt gekommen.

Name bedeutet „reich“

Gemeinsam mit Dr. med. Karl Nowakowski, Leitender Oberarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, und Hebamme Irmgard Zemke freut sich Mutter Farah Ubah über die Geburt ihres vierten Kindes. Hodan ist ein traditioneller somalischer Mädchenname und bedeutet so viel wie „reich“.

„Wir wünschen Hagens erstem Baby des Jahres und der ganzen Familie alles Gute für die gemeinsame Zukunft“, beglückwünschte Nowakowski die glückliche Mutter und überreichte einen bunten Blumenstrauß. In Hagens einziger Geburtshilfe sind im Jahr 2023 insgesamt 1215 Neugeborene zur Welt gekommen. 653 von ihnen waren männlich und 562 weiblich, 21 von ihnen Zwillinge.

