Per Teleskop wurden die Eisplatten vom Turm geholt.

Gefahr Höhenretter befreien Rathauskuppel in Hagen von Eisplatten

Hagen-Mitte. Auf der Kuppel des Hagener Rathausturms hatten sich Eisplatten gebildet und drohten herabzufallen. Die Polizei bat die Höhenrettung um Hilfe.

Die Hagener Polizei forderte am Samstag die Höhenrettung aus Dortmund an, um die Kuppel des Hagener Rathausturms von Eisplatten zu befreien, die Passanten ansonsten hätten gefährlich werden können.

Wie die Polizei mitteilte, bestand die Gefahr, dass sich das Eis hätte lösen und herabfallen könnte. Daher wurde zunächst der Bereich um den Turm abgesperrt.

Anschließend versuchte die Hagener Feuerwehr, die Eisplatten zu entfernen, doch die Einsatzkräfte reichten mit ihrem Gerät nicht an die in über 50 Metern Höhe befindlichen Brocken heran. Also wurde die Höhenrettung aus Dortmund angefordert, die über eine entsprechend lange Teleskopbühne verfügt. Damit gelang es letztlich, die mehrere Meter großen und ca. 5 cm dicken Eisplatten zu zerkleinern und kontrolliert zu entfernen.

Angesichts des bevorstehenden Tauwetters und der Sonneneinstrahlung wäre ein unkontrolliertes Lösen der Platten wahrscheinlich gewesen, so die Polizei.