Professor Snape und Darth Vader kommen nach Hohenlimburg

Hohenlimburg. Zahlreiche Filmhelden kommen Ende Oktober zur nächsten „Lenniecon“ nach Hohenlimburg. Erstmals sind auch Figuren aus Harry Potter mit dabei:

Filmfiguren wie Darth Vader („Star Wars“) und Professor Snape („Harry Potter“) gibt es am 21. Oktober in der Bücherei in Hohenlimburg zu sehen. Denn von 14 Uhr bis 18 Uhr werden wieder zahlreiche „Cosplayer“, also als Filmfiguren verkleidete Fans, die Bücherei an der Stennertstraße bevölkern und für Selfies mit Besuchern posieren. Der Eintritt ist kostenlos.

Erfolgreiches Fantasyevent

Hintergrund des Treffens der Filmfiguren ist die nunmehr dritte Auflage der erfolgreichen „Lenniecon“, die vor einem Jahr als Event mit Fantasy-Autorenlesungen und Cosplayern ihre Premiere gefeiert hat – und inzwischen zum größten Event in der kleinen Stadtteilbücherei aufgestiegen ist. Kamen bei der ersten Auflage schon rund hundert Besucher, waren es bei der zweiten Auflage im Frühjahr bereits mehr als doppelt so viele. „Wir hoffen, dass wir dieses Mal erneut um die 200 Besucher in der Bücherei Hohenlimburg begrüßen können“, sagt Charlotte Lehmann, Leiterin der Stadtbücherei.

Publikumsmagnet sind dabei besonders die Cosplayer, die mit Schminke im Gesicht und täuschend echt aussehenden Kostümen in die Rollen von Filmhelden schlüpfen.

Figuren aus Harry Potter

Neben zahlreicher Figuren aus dem „Star Wars“-Filmuniversum wie Han Solo, Darth Vader, der goldene Roboter R2D2 und der Wookie Chewbacca haben nun erstmals auch Figuren aus den Harry-Potter-Filmen ihr Kommen zugesagt. So sollen auch der düstere Lehrer Professor Snape, die verrückte Zauberin Beatrix Le Strange und die kautzige Gespenstin „Die maulende Myrte“ am 21. Oktober in Hohenlimburg anreisen. Dazu werden Kinderschminken, T-Shirt-Bemalen und Lichtschwert-Basteln für die jüngeren Gäste angeboten.

Fantasy-Autoren zu Gast

Zusätzlich werden rund zehn Fantasy-Autoren zu dem Event in die Bücherei Hohenlimburg kommen und ihre Werke für Lesungen und Gespräche in einer Autorenecke ausbreiten. Mit dabei sind hier unter anderem Kim Nexus, Halina Monika Sega, Karsten Zingsheim, Jana Jeworreck, Salvatore Treccarichi sowie Bernd und Christiane Pollok. Das Hohenlimburger Ehepaar Pollok ist seit Jahren in der Fantasy- und Cosplayszene unterwegs und hat mit Unterstützung des Fördervereins der Bücherei Hohenlimburg (Holibu) auch die Lenniecon ins Leben gerufen.

Förderverein unterstützt

„Wir wollten damit auch ein Event für die ganze Familie schaffen“, freut sich Christiane Pollok über die mehreren hundert Besucher, die zu den ersten beiden Auflagen der Lenniecon nach Hohenlimburg gekommen sind. Unterstützt wird die dritte Auflage erneut vom Förderverein der Bücherei, der die „Lenniecon“ finanziert und zudem die Besucher während des Events mit Kaffee und Kuchen versorgt.

