Die Volme in der Hagener Innenstadt am 22. Dezember 2023.

Wasserstände Hohe Pegelstände: Volme in der Hagener City schwillt an

Volme, Lenne und Ruhr schwillen gehörig an. In der Hagener Innenstadt wird das deutlich sichtbar. Die aktuelle Lage.

Die Volme ist in der Hagener Innenstadt gehörig angeschwollen und erreicht einen hohen Pgelstand. Am Pegel in Hagen-Eckesey stand sie am Freitagvormittag um 10.45 Uhr bei 2,20 Meter. Da sliegt laut Meldesystem des Ruhrverbandes „oberhalb der Meldegrenze“. 60 Kubikliter Wasser rauschen hier in der Sekunde vorbei. Das Jahresmittel am Pegel Eckesey liegt bei 1,09 Metern.

Der Deutsche Wetterdienst erklärt für den Raum Hagen: „Es treten Sturmböen mit Geschwindigkeiten um 60 Stundenkilometer aus nordwestlicher Richtung auf. In Schauernähe sowie in exponierten Lagen muss mit Sturmböen um 80 Stundenkilometer gerechnet werden.“ Dazu herrscht Dauerregen.

Auch die Lenne steht hoch an. Am Pegel in Altena bei 2,17. Das Jahresmittel liegt bei 60 Zentimetern. Am Pegel in Wetter erreicht die Ruhr aktuell 4,89 Meter. Mittelwert hier eigentlich: 2,06 Meter.

Eine amtliche Hochwasserwarnung gibt es trotz deutlich höherer Pegelstände nicht

