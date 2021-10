Hohenlimburg: 150 Jahre – Festakt für Alte Synagoge

Ein Festakt erinnert an das 150-jährige Bestehen der Alten Synagoge in Hohenlimburg. Das Jubiläum fand im vergangenen Jahr statt, musste wegen der Corona-Pandemie aber auf das Jahr 2021 verschoben werden.

Ein Festakt zum 150-jährigen Bestehen der Alten Synagoge in Hohenlimburg findet am kommenden Sonntag, 24. Oktober, statt. Die Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit lädt ab 15 Uhr in das Werkhof Kulturzentrum, Herrenstraße 17, ein. Nach der Begrüßung und einem Grußwort des Hagener Bürgermeisters Hans-Dieter Fischer folgen Einblicke in die Geschichte der Synagoge in Hohenlimburg.

Das Gebäude dient heute als Mahn- und Gedenkstätte der Stadt Hagen. Im Anschluss daran wird es ein Podiumsgespräch mit Dany Meyer geben, dessen Vater einst Mitglied der jüdischen Gemeinde in Hohenlimburg war. Ergänzt wird das Programm durch jüdische Musik von dem Klezmer-Trio Liora.

Festakt um ein Jahr verschoben

Wegen der Corona-Pandemie musste der Festakt zum 150-jährigen Bestehen im Jubiläumsjahr 2020 ausfallen und auf dieses Jahr verschoben werden. Die erste Existenz jüdischen Lebens im Raum Hohenlimburg ist in Mitte des 14. Jahrhunderts dokumentiert. Dauerhaft ansässig waren Juden seit circa 1650. Räumlichkeiten wurden zunächst angemietet, 1782 wurde ein Fachwerkhaus in der Jahnstraße gekauft, welches als Synagoge und Schule genutzt wurde. Im Jahr 1870 wurde an gleicher Stelle die Synagoge errichtet, deren Einweihung damals aufgrund des deutsch-französische Krieges nicht gefeiert werden konnte. Zu dieser Zeit wohnten deutlich mehr als 100 Juden in Hohenlimburg.

Bei dem Festakt im Werkhof sind am kommenden Sonntag wegen der Corona-Auflagen nur 50 Plätze für Gäste verfügbar. Interessierte können sich telefonisch bei der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit anmelden unter 02331/340-3998 oder per E-Mail an cjz-hagen@t-online.de.

