Hohenlimburg: 18-Jähriger Autofahrer landet im Straßengraben

Auf seiner Fahrt zwischen Hünenpforte und Hohenlimburg ist der 18-jährige Fahrer eines VW-Beetle von der Fahrbahn abgekommen und fuhr plötzlich in den Gegenverkehr. Er landete in einem Straßengraben.

Hohenlimburg. Nahe der Hünenpforte lenkt ein junger Autofahrer in den Gegenverkehr, überschlägt sich und landet im Straßengraben. Er hatte keinen Führerschein

Am Freitagvormittag kam es auf der Hohenlimburger Straße zu einem Verkehrsunfall. Auf seiner Fahrt zwischen Hünenpforte und Hohenlimburg ist der 18-jährige Fahrer eines VW-Beetle von der Fahrbahn abgekommen und fuhr plötzlich in den Gegenverkehr. Am Straßenrand prallte er mit dem Auto gegen eine Laterne, stieß mit zwei geparkten Autos (Peugeot und Honda) auf dem Standstreifen zusammen und überschlug sich.

Straßenlaterne aus Verankerung

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Laterne aus der Verankerung gerissen. Der VW-Beetle kam in dem Grünstreifen zwischen der Hohenlimburger Straße und einer Nebenstraße zum stehen. Warum der 18-Jährige mit seinem Auto von der Fahrbahn abkam, ist noch unklar. Er wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Kein Führerschein

Bei den polizeilichen Ermittlungen stellte sich später heraus, dass der Jugendliche über keinen Führerschein verfügt - eine Strafanzeige wurde gefertigt. Während der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Fahrbahn der Hohenlimburger Straße in Richtung Hünenpforte und leitete den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei. Der geparkte Peugeot sowie der VW mussten aufgrund der starken Beschädigungen abgeschleppt werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Täglich wissen, was in Hagen passiert: Hier kostenlos für den WP-Hagen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hagen