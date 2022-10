Hohenlimburg: A46-Auffahrt – Auto prallt gegen Linienbus

In der Steltenbergstraße in Hohenlimburg kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW und einem Linienbus. Der Beifahrer des VW wurde schwer verletzt.

Zwei junge Erwachsene sind bei einem Autounfall in Elsey verletzt worden, einer von beiden schwer. Sie fuhren gegen 6.50 Uhr mit einem VW die Steltenbergstraße in Fahrtrichtung Iserlohner Straße entlang. Nach bisherigem Ermittlungsstand wollte der 18-Jährige Fahrer nach links abbiegen und stieß unmittelbar vor der Auffahrt zur A46 Richtung Hagen mit einem Linienbus zusammen. Der Bus war in entgegengesetzter Richtung unterwegs und hatte Vorfahrt. Der 70-jährige Busfahrer konnte einen Zusammenstoß nicht verhindern.

Beifahrer schwer verletzt

Der 18-jährige VW-Fahrer verletzt sich bei dem Zusammenstoß leicht. Sein 20-jähriger Beifahrer erlitt schwere Verletzungen und musste durch die Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Beide Männer kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Linienbusses blieb unverletzt. Der VW war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Polizei musste die Straße in Richtung Erich-Berlet-Stadion am Kirchenberg zeitweise für die Dauer der Unfallaufnahme sperren. Der Sachschaden an den Fahrzeugen liegt bei geschätzten 20.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen führt das Verkehrskommissariat der Polizei Hagen

