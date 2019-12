Hohenlimburg. Auf der A46 bei Hohenlimburg hat ein Auto gebrannt. Das Feuer ist gelöscht, die Anschlussstelle Richtung Hagen ist aber noch gesperrt.

Hohenlimburg: A46-Auffahrt Richtung Hagen gesperrt

Die Auffahrt Hohenlimburg der A46 ist in Richtung Hagen wegen eines brennenden Fahrzeugs gesperrt. Außerdem ist die Fahrbahn der A46 auf eine Spur verengt.

Am Montag gegen 14 Uhr erhielt die Polizei die Meldung, dass auf dem Seitenstreifen der A46 zwischen Hohenlimburg und Hagen ein Pkw in Brand geraten war. Bereits während der Fahrt hatten die vier Insassen einen technischen Defekt bemerkt und deshalb mit dem Wagen auf dem Standstreifen angehalten. Sie konnten das Fahrzeug sicher verlassen, bevor das Feuer ausbrach. Dieses hat die Feuerwehr mittlerweile gelöscht, wegen Reinigungsarbeiten bleibt die Anschlussstelle Hohenlimburg in Richtung Hagen aber noch bis etwa 17 Uhr gesperrt und die Fahrbahn an dieser Stelle nur eingeschränkt befahrbar.