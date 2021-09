Hohenlimburg: Ab sofort leckere Burger von Thomas Simon

Vater und Sohn verkaufen „Hohenlimburger" auf dem Parkplatz des ehemaligen Autohauses Pflug in Elsey in Hohenlimburg.

Es ist ein kleiner Verkaufswagen, in dem ganz viel Hohenlimburg steckt. „Hohenlimburger“ um genau zu sein. Falls man mal in Elsey ist . . .

Es gibt „Burger für Hohenlimburg“ und wie sollte er auch anders heißen: natürlich heißt er „Hohenlimburger. Thomas Simon, genannt „Eisvogel“, hat sie am Samstag zum ersten Mal in seinem Verkaufswagen am Standort der früheren Autofirma Pflug am Lölfert hinter der Kaufland-Filiale verkauft. Auf dem „Hohenlimburger“ findet man unter anderem mit Käse, Bacon, Schmorzwiebeln. Angemeldet ist er bereits für den Hohenlimburger Lichtermarkt. Am Lölfert wird er nun regelmäßig stehen.

