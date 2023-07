Beim Turnier an der Lenne haben viele Hunde aus der Region ihr Können gezeigt. Es ging um Punkte für die Deutsche Vereinsmeisterschaft:

Hohenlimburg- Agility - Hunde zeigen ihr Können an der Lenne

„Ruhrcup“ Agility – Hund und Mensch zeigen ihr Können in Hohenlimburg

Insgesamt 128 Hunde sind mit Herrchen und Frauchen beim Ruhrcup in Hohenlimburg an den Start gegangen. Hier die Fotos:

Hohenlimburg. Insgesamt 128 Hunde sind mit ihren Herrchen und Frauchen beim Ruhrcup in Hohenlimburg an den Start gegangen. Das Agility-Turnier hielt einige Aufgaben für die Hundeführer und ihre Vierbeinern bereit: So mussten sie als Team einen Parcours aus Hindernissen wie Hürden, Tunnel, Steg und Wippe bewältigen.

16 Teams aus der Region

Starter aus 16 Teams der Region traten bei dem Turnier an. Die ersten drei Plätze belegten Teams des HSV Menden-Dahlsen (1. Platz), des AC Hammerhunde aus Hamm (2. Platz) und der Dortmunder Agility Bande (3. Platz).

Hohenlimburger auf Platz 8

Die „Tunnelflitzer“ des PHV Hohenlimburg-Reh erreichten in der Schlusswertung den achten Platz. Das sei sicher auch der Aufregung geschuldet, selbst Ausrichter zu sein, sagt Jessica Neuloh vom PHV, „und dem Umstand, dass einige im Team ihren letzten Start hatten, da ihre Hunde ,in Rente’ gehen, also emotional einiges zu verarbeiten hatten.“

Denn für drei der sechs Starter-Teams des PHV Hohenlimburg war es die letzte Teilnahme am „RuhrCup“. Wie für Ursula Dembowski, die mit fast 78 Jahren als Älteste an den Start ging.

